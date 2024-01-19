Тысячи курганцев окунулись в крещенские купели. Видео

20 января 2024 в 10:43 Размер текста - 17 +

Курганцы массово окунались в крещенские купели Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области тысячи жителей окунулись в крещенские купели. Информация об этом опубликована в telegram-канале «МЧС Курганской области». «В Курганской области в крещенские купели окунулось более 8 тысяч жителей, из них свыше 3,5 тысячи в областном центре. Все мероприятия прошли без происшествий», — сообщили представители МЧС. По данным МЧС, всего в регионе было подготовлено 38 специально оборудованных купелей. В ведомстве уточнили, что на местах крещенских купаний с раннего утра до позднего вечера дежурили сотрудники МЧС России, спасатели, медицинские работники, волонтеры и полиция. Для обеспечения безопасности крещенских мероприятий была создана группировка в составе 292 человек и 108 единиц техники.

В Курганской области тысячи жителей окунулись в крещенские купели. Информация об этом опубликована в telegram-канале «МЧС Курганской области». «В Курганской области в крещенские купели окунулось более 8 тысяч жителей, из них свыше 3,5 тысячи в областном центре. Все мероприятия прошли без происшествий», — сообщили представители МЧС. По данным МЧС, всего в регионе было подготовлено 38 специально оборудованных купелей. В ведомстве уточнили, что на местах крещенских купаний с раннего утра до позднего вечера дежурили сотрудники МЧС России, спасатели, медицинские работники, волонтеры и полиция. Для обеспечения безопасности крещенских мероприятий была создана группировка в составе 292 человек и 108 единиц техники.