19 января 2024

Тысячи курганцев окунулись в крещенские купели. Видео

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Крещенские купания. Курган, купель, крещение, купание
Курганцы массово окунались в крещенские купели Фото:

В Курганской области тысячи жителей окунулись в крещенские купели. Информация об этом опубликована в telegram-канале «МЧС Курганской области».

«В Курганской области в крещенские купели окунулось более 8 тысяч жителей, из них свыше 3,5 тысячи в областном центре. Все мероприятия прошли без происшествий», — сообщили представители МЧС.

По данным МЧС, всего в регионе было подготовлено 38 специально оборудованных купелей. В ведомстве уточнили, что на местах крещенских купаний с раннего утра до позднего вечера дежурили сотрудники МЧС России, спасатели, медицинские работники, волонтеры и полиция. Для обеспечения безопасности крещенских мероприятий была создана группировка в составе 292 человек и 108 единиц техники.

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В Курганской области тысячи жителей окунулись в крещенские купели. Информация об этом опубликована в telegram-канале «МЧС Курганской области». «В Курганской области в крещенские купели окунулось более 8 тысяч жителей, из них свыше 3,5 тысячи в областном центре. Все мероприятия прошли без происшествий», — сообщили представители МЧС. По данным МЧС, всего в регионе было подготовлено 38 специально оборудованных купелей. В ведомстве уточнили, что на местах крещенских купаний с раннего утра до позднего вечера дежурили сотрудники МЧС России, спасатели, медицинские работники, волонтеры и полиция. Для обеспечения безопасности крещенских мероприятий была создана группировка в составе 292 человек и 108 единиц техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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