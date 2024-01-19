За год в Свердловской области отремонтируют и построят 80 километров дорог

Ремонт дорог обойдется региону в два миллиарда рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2024 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» дорожники построят, реконструируют и отремонтируют 80 километров автомобильных дорог в Свердловской области. На эти цели из бюджета будет выделено почти два миллиарда рублей. Об этом сообщило региональное Управление автомобильных дорог.

«В текущем году дорожники региона реализуют 35 объектов <…> по каждому из них проведены торги и заключены контракты. В дальнейшем перечень капремонтов и ремонтов автодорог и мостов будет дополняться <…> планируется строительство, реконструкция, капремонт и ремонт 80 километров региональных автомобильных дорог», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Главный объект — строительство второй очереди на Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) в промежутке Пермь — Екатеринбург. Также планируется капремонт трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск, где завершат строительство обгонных участков. Помимо этого, продолжится масштабное обновление «трассы смерти» — Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Будет отремонтировано 10 проблемных участков дороги.

Благодаря многочисленным обращением жителей Шалинского ГО пройдет капремонт 16-киллометрового участка дороги от поселка Илим до поселка Колпаковка. В горнозаводском и Северном управленческих округах дорожники также отремонтируют подъезд к нескольким городам.