19 января 2024

В пермский зоопарк привезли экзотических животных. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Зоопарк. Пермь, зоопарк
В зоопарк Перми прибыли дикобразы Фото:

В Перми в здании контактного зоопарка поселились три дикобраза. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Пермский зоопарк».

«В зоопарк Перми дикобразов перевезли из частного зоопарка, коллекция которого была расформирована. Животные контактные, людей не боятся. Сотрудники заботятся об экзотических животных», — сообщили представители пермского зоопарка.

Дикобразы Василиса, Катя и Снежана хорошо адаптировались на новом месте. Катя как самая старшая, заселилась первой и сразу же выбрала себе домик-укрытие. Василиса и Снежана — это дети Кати, новое место содержания встретили настороженно, но иголки держали при себе, отметили сотрудники зоопарка.

Представители зоопарка пояснили, что новое помещение хорошо подходит для содержания этих теплолюбивых животных: температура и влажность в вольерах регулируется в зависимости от видовых потребностей зверей. Они добавили, что здание сдали в эксплуатацию в прошлом году. Сейчас кроме дикобразов там проживают кролики, домашние птицы, мелкие грызуны и козы.

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В Перми в здании контактного зоопарка поселились три дикобраза. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Пермский зоопарк». «В зоопарк Перми дикобразов перевезли из частного зоопарка, коллекция которого была расформирована. Животные контактные, людей не боятся. Сотрудники заботятся об экзотических животных», — сообщили представители пермского зоопарка. Дикобразы Василиса, Катя и Снежана хорошо адаптировались на новом месте. Катя как самая старшая, заселилась первой и сразу же выбрала себе домик-укрытие. Василиса и Снежана — это дети Кати, новое место содержания встретили настороженно, но иголки держали при себе, отметили сотрудники зоопарка. Представители зоопарка пояснили, что новое помещение хорошо подходит для содержания этих теплолюбивых животных: температура и влажность в вольерах регулируется в зависимости от видовых потребностей зверей. Они добавили, что здание сдали в эксплуатацию в прошлом году. Сейчас кроме дикобразов там проживают кролики, домашние птицы, мелкие грызуны и козы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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