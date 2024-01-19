В Перми в здании контактного зоопарка поселились три дикобраза. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Пермский зоопарк».
«В зоопарк Перми дикобразов перевезли из частного зоопарка, коллекция которого была расформирована. Животные контактные, людей не боятся. Сотрудники заботятся об экзотических животных», — сообщили представители пермского зоопарка.
Дикобразы Василиса, Катя и Снежана хорошо адаптировались на новом месте. Катя как самая старшая, заселилась первой и сразу же выбрала себе домик-укрытие. Василиса и Снежана — это дети Кати, новое место содержания встретили настороженно, но иголки держали при себе, отметили сотрудники зоопарка.
Представители зоопарка пояснили, что новое помещение хорошо подходит для содержания этих теплолюбивых животных: температура и влажность в вольерах регулируется в зависимости от видовых потребностей зверей. Они добавили, что здание сдали в эксплуатацию в прошлом году. Сейчас кроме дикобразов там проживают кролики, домашние птицы, мелкие грызуны и козы.
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