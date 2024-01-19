19 января 2024

Шумков анонсировал масштабный ремонт дворов в Кургане и Шадринске

© Служба новостей «URA.RU»
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День Курганской области в АСИ. Москва, шумков вадим
Шумков назвал число дворов, которые отремонтируют в Кургане и Шадринске Фото:

В Кургане и Шадринске продолжится масштабный ремонт дворовых территорий. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«В 2024 году направляем финансирование на ремонт 123 дворов в Кургане и 20 дворовых территорий в Шадринске. Власти региона отремонтировали за последние годы свыше 500 дворов за счет бюджета», — подчеркнул в посте Шумков.

Шумков отметил, что в настоящее время власти Кургана и Шадринска завершают формирование списков дворов, чтобы успеть со сметами и торгами. Он добавил, что в работе улицы Станционная, Кирова, Коли Мяготина в Кургане, а также Гагарина, Володарского, Ефремова в Шадринске.

Губернатор Шумков поручил главе Кетовского округа Олегу Язовских отремонтировать дворы и проезды в микрорайоне округа КГСХА. Он добавил, что в округе продолжится ремонт дорог.

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В Кургане и Шадринске продолжится масштабный ремонт дворовых территорий. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале. «В 2024 году направляем финансирование на ремонт 123 дворов в Кургане и 20 дворовых территорий в Шадринске. Власти региона отремонтировали за последние годы свыше 500 дворов за счет бюджета», — подчеркнул в посте Шумков. Шумков отметил, что в настоящее время власти Кургана и Шадринска завершают формирование списков дворов, чтобы успеть со сметами и торгами. Он добавил, что в работе улицы Станционная, Кирова, Коли Мяготина в Кургане, а также Гагарина, Володарского, Ефремова в Шадринске. Губернатор Шумков поручил главе Кетовского округа Олегу Язовских отремонтировать дворы и проезды в микрорайоне округа КГСХА. Он добавил, что в округе продолжится ремонт дорог.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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