Шумков анонсировал масштабный ремонт дворов в Кургане и Шадринске

20 января 2024 в 12:36 Размер текста - 17 +

Шумков назвал число дворов, которые отремонтируют в Кургане и Шадринске Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кургане и Шадринске продолжится масштабный ремонт дворовых территорий. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале. «В 2024 году направляем финансирование на ремонт 123 дворов в Кургане и 20 дворовых территорий в Шадринске. Власти региона отремонтировали за последние годы свыше 500 дворов за счет бюджета», — подчеркнул в посте Шумков. Шумков отметил, что в настоящее время власти Кургана и Шадринска завершают формирование списков дворов, чтобы успеть со сметами и торгами. Он добавил, что в работе улицы Станционная, Кирова, Коли Мяготина в Кургане, а также Гагарина, Володарского, Ефремова в Шадринске. Губернатор Шумков поручил главе Кетовского округа Олегу Язовских отремонтировать дворы и проезды в микрорайоне округа КГСХА. Он добавил, что в округе продолжится ремонт дорог.

В Кургане и Шадринске продолжится масштабный ремонт дворовых территорий. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале. «В 2024 году направляем финансирование на ремонт 123 дворов в Кургане и 20 дворовых территорий в Шадринске. Власти региона отремонтировали за последние годы свыше 500 дворов за счет бюджета», — подчеркнул в посте Шумков. Шумков отметил, что в настоящее время власти Кургана и Шадринска завершают формирование списков дворов, чтобы успеть со сметами и торгами. Он добавил, что в работе улицы Станционная, Кирова, Коли Мяготина в Кургане, а также Гагарина, Володарского, Ефремова в Шадринске. Губернатор Шумков поручил главе Кетовского округа Олегу Язовских отремонтировать дворы и проезды в микрорайоне округа КГСХА. Он добавил, что в округе продолжится ремонт дорог.