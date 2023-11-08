Губернатор Шумков рассказал о досрочном ремонте дорог в Кетовском округе и поручил его главе отремонтировать дворы в микрорайоне КГСХА Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил главе Кетовского округа Олегу Язовских отремонтировать дворы и проезды в микрорайоне округа КГСХА. Глава региона рассказал о начале ремонта дороги в селах, несмотря на то, что работы по ним запланированы на 2024 год.

«Главе округа поручено сразу после передачи из собственности РФ земли запланировать и ремонт дворов, и междворовых проездов в микрорайоне КГСХА. <…> Выполняем обещанное с опережением. В селе Ровная дорогу уже делают, несмотря на то, что это план и средства дорожного фонда следующего года», — пишет Шумков. Также он сообщает, что рабочие стараются частично выполнить раньше срока работы по дороге на село Лесниково Кетовского округа.

Ранее губернатор сообщал, что по итогам 2023 года за пять лет в регионе будет отремонтировано и построено около 2000 км дорог и 27 мостов. Также, URA.RU писало, что Шумков дал поручение главам Кетовского, Шумихинского, Альменевского, Мокроусовского и Макушинского округов проинформировать жителей, какие конкретно дороги и в какие сроки будут отремонтированы с учетом сезонности.

Губернатор Шумков рассказал о ремонте дорог в селе, которые планировались только в 2024 году telegram-канал: СилаVправде (V. Шумков); https://t.me/silavpravdevshumkov