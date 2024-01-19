19 января 2024

В районе ЯНАО перекрыта трасса из-за непогоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничение будет действовать до особого распоряжения Фото:

В Тазовском районе ЯНАО из-за сильного ветра, метели и плохой видимости перекрыто движение по автодороге Тазовский — Газ-Сале. Об этом сообщил глава района Виктор Югай в соцсети.

«Земляки! Из-за разбушевавшейся непогоды перекрыто движение транспорта по автодороге Тазовский-Газ-Сале. Условия сложные: метель, сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду, плохая видимость на трассе», — сообщил мэр в своем telegram-канале.

Ограничение будет действовать до особого распоряжения. Югай попросил местных жителей воздержаться от поездок на авто, особенно за пределы населенных пунктов.

О ветре с порывами до 20 метров в секунду в субботу 20 января синоптики предупреждали жителей ЯНАО накануне. В округе будет идти небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель. Из-за неблагоприятных погодных условий сразу девять рейсов задержалось в аэропорту Нового Уренгоя. Только в Москву вовремя не смогло вылететь три самолета.

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В Тазовском районе ЯНАО из-за сильного ветра, метели и плохой видимости перекрыто движение по автодороге Тазовский — Газ-Сале. Об этом сообщил глава района Виктор Югай в соцсети. «Земляки! Из-за разбушевавшейся непогоды перекрыто движение транспорта по автодороге Тазовский-Газ-Сале. Условия сложные: метель, сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду, плохая видимость на трассе», — сообщил мэр в своем telegram-канале. Ограничение будет действовать до особого распоряжения. Югай попросил местных жителей воздержаться от поездок на авто, особенно за пределы населенных пунктов. О ветре с порывами до 20 метров в секунду в субботу 20 января синоптики предупреждали жителей ЯНАО накануне. В округе будет идти небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель. Из-за неблагоприятных погодных условий сразу девять рейсов задержалось в аэропорту Нового Уренгоя. Только в Москву вовремя не смогло вылететь три самолета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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