В районе ЯНАО перекрыта трасса из-за непогоды

Ограничение будет действовать до особого распоряжения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тазовском районе ЯНАО из-за сильного ветра, метели и плохой видимости перекрыто движение по автодороге Тазовский — Газ-Сале. Об этом сообщил глава района Виктор Югай в соцсети.

«Земляки! Из-за разбушевавшейся непогоды перекрыто движение транспорта по автодороге Тазовский-Газ-Сале. Условия сложные: метель, сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду, плохая видимость на трассе», — сообщил мэр в своем telegram-канале.

Ограничение будет действовать до особого распоряжения. Югай попросил местных жителей воздержаться от поездок на авто, особенно за пределы населенных пунктов.

О ветре с порывами до 20 метров в секунду в субботу 20 января синоптики предупреждали жителей ЯНАО накануне. В округе будет идти небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель. Из-за неблагоприятных погодных условий сразу девять рейсов задержалось в аэропорту Нового Уренгоя. Только в Москву вовремя не смогло вылететь три самолета.