Хозяин выброшенного из поезда кота Твикса подтвердил смерть животного

Хозяин кота Твикса подтвердил гибель животного (архивное фото)
Кот по имени Твикс, который в Кирове был выброшен из поезда проводницей, погиб. Эту информацию подтвердил хозяин животного Эдгар Гайфуллин.
«Хозяин кота Твикса подтвердил смерть животного», — сообщает РИА Новости. Известно, что Эдгар Гайфуллин намерен обратиться в суд по поводу выброса кота из поезда и даже обратиться к президенту России Владимиру Путину для достижения справедливости.
Погибшего кота обнаружили волонтеры, передает «Ридус». Ранее хозяева животного ехали с Урала в Санкт-Петербург после операции кота. В поисках Твикса приняли участие несколько тысяч человек.
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