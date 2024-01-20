Хозяин выброшенного из поезда кота Твикса подтвердил смерть животного

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чехия, Прага, разное, рыжий кот
Хозяин кота Твикса подтвердил гибель животного (архивное фото) Фото:

Кот по имени Твикс, который в Кирове был выброшен из поезда проводницей, погиб. Эту информацию подтвердил хозяин животного Эдгар Гайфуллин.

«Хозяин кота Твикса подтвердил смерть животного», — сообщает РИА Новости. Известно, что Эдгар Гайфуллин намерен обратиться в суд по поводу выброса кота из поезда и даже обратиться к президенту России Владимиру Путину для достижения справедливости.

Погибшего кота обнаружили волонтеры, передает «Ридус». Ранее хозяева животного ехали с Урала в Санкт-Петербург после операции кота. В поисках Твикса приняли участие несколько тысяч человек.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кот по имени Твикс, который в Кирове был выброшен из поезда проводницей, погиб. Эту информацию подтвердил хозяин животного Эдгар Гайфуллин. «Хозяин кота Твикса подтвердил смерть животного», — сообщает РИА Новости. Известно, что Эдгар Гайфуллин намерен обратиться в суд по поводу выброса кота из поезда и даже обратиться к президенту России Владимиру Путину для достижения справедливости. Погибшего кота обнаружили волонтеры, передает «Ридус». Ранее хозяева животного ехали с Урала в Санкт-Петербург после операции кота. В поисках Твикса приняли участие несколько тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...