Хозяин выброшенного из поезда кота Твикса подтвердил смерть животного

20 января 2024 в 15:32 Размер текста - 17 +

Хозяин кота Твикса подтвердил гибель животного (архивное фото) Фото: Анна Шерстнева © URA.RU Кот по имени Твикс, который в Кирове был выброшен из поезда проводницей, погиб. Эту информацию подтвердил хозяин животного Эдгар Гайфуллин. «Хозяин кота Твикса подтвердил смерть животного», — сообщает РИА Новости. Известно, что Эдгар Гайфуллин намерен обратиться в суд по поводу выброса кота из поезда и даже обратиться к президенту России Владимиру Путину для достижения справедливости. Погибшего кота обнаружили волонтеры, передает «Ридус». Ранее хозяева животного ехали с Урала в Санкт-Петербург после операции кота. В поисках Твикса приняли участие несколько тысяч человек.

Кот по имени Твикс, который в Кирове был выброшен из поезда проводницей, погиб. Эту информацию подтвердил хозяин животного Эдгар Гайфуллин. «Хозяин кота Твикса подтвердил смерть животного», — сообщает РИА Новости. Известно, что Эдгар Гайфуллин намерен обратиться в суд по поводу выброса кота из поезда и даже обратиться к президенту России Владимиру Путину для достижения справедливости. Погибшего кота обнаружили волонтеры, передает «Ридус». Ранее хозяева животного ехали с Урала в Санкт-Петербург после операции кота. В поисках Твикса приняли участие несколько тысяч человек.