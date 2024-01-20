Погиб кот, которого проводница выкинула из поезда

Хозяйка кота Твикса, которого проводница поезда в Кирове выбросила из вагона, сообщила о его смерти. Женщина вместе с питомцем возвращалась с Урала в Санкт-Петербург после операции, которую провели коту.
«Мне только что привезли мертвого кота. Делаю фотографии. Не могу сейчас говорить», — передает 78.ru слова хозяйки животного.
Отмечается, что для поисков Твикса были привлечены пять тысяч человек, на помощь вызвались волонтеры из Кирова. Позже должны были привлечь к поискам группу активистов.
Ранее сообщалось, что проводница поезда выбросила Твикса из вагона, потому что решила, что он беспризорный. При этом хозяин вез животное по специальному билету. В возбуждении уголовного дела полиция отказала из-за отсутствия состава преступления.
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