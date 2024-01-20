Погиб кот, которого проводница выкинула из поезда

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Висимский государственный заповедник и окрестности, природа Урала. Свердловская область, кот
Кот Твикс умер после того, как проводница выбросила его на мороз из поезда (архивное фото) Фото:

Хозяйка кота Твикса, которого проводница поезда в Кирове выбросила из вагона, сообщила о его смерти. Женщина вместе с питомцем возвращалась с Урала в Санкт-Петербург после операции, которую провели коту.

«Мне только что привезли мертвого кота. Делаю фотографии. Не могу сейчас говорить», — передает 78.ru слова хозяйки животного.

Отмечается, что для поисков Твикса были привлечены пять тысяч человек, на помощь вызвались волонтеры из Кирова. Позже должны были привлечь к поискам группу активистов.

Ранее сообщалось, что проводница поезда выбросила Твикса из вагона, потому что решила, что он беспризорный. При этом хозяин вез животное по специальному билету. В возбуждении уголовного дела полиция отказала из-за отсутствия состава преступления.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Хозяйка кота Твикса, которого проводница поезда в Кирове выбросила из вагона, сообщила о его смерти. Женщина вместе с питомцем возвращалась с Урала в Санкт-Петербург после операции, которую провели коту. «Мне только что привезли мертвого кота. Делаю фотографии. Не могу сейчас говорить», — передает 78.ru слова хозяйки животного. Отмечается, что для поисков Твикса были привлечены пять тысяч человек, на помощь вызвались волонтеры из Кирова. Позже должны были привлечь к поискам группу активистов. Ранее сообщалось, что проводница поезда выбросила Твикса из вагона, потому что решила, что он беспризорный. При этом хозяин вез животное по специальному билету. В возбуждении уголовного дела полиция отказала из-за отсутствия состава преступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...