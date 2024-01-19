19 января 2024

Активистка из «Движения Первых» стала красой Кургана

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция по случаю официального старта регионального конкурса красоты и материнства «Миссис Россия Челябинск - 2020». Челябинск, корона, обратная сторона короны
Девятиклассница выиграла в Кургане конкурс красоты Фото:

Звание «Мисс краса Кургана 2024» получила победительница городского конкурса красоты пятнадцатилетняя Арина Тунгусова. Об этом сообщил молодежный портал «Prospekt 45.RU» в соцсети «ВКонтакте». Девушка является активисткой «Движения первых».

«„Мисс краса Кургана 2024“ Тунгусова будет представлять город в марте 2024 года в Москве вместе с победительницей прошлого сезона Антониной Хозовой. Девушка учится в девятом классе школы №7 Кургана и является активисткой „Движения Первых“», — говорится в посте.

По данным портала, Тунгусова была участницей конкурса «Большая перемена», членом команды «Изи» центра современного танца «Парадокс». По данным организаторов, конкурс красоты позволил девушке раскрыться в новой для себя области.

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Звание «Мисс краса Кургана 2024» получила победительница городского конкурса красоты пятнадцатилетняя Арина Тунгусова. Об этом сообщил молодежный портал «Prospekt 45.RU» в соцсети «ВКонтакте». Девушка является активисткой «Движения первых». «„Мисс краса Кургана 2024“ Тунгусова будет представлять город в марте 2024 года в Москве вместе с победительницей прошлого сезона Антониной Хозовой. Девушка учится в девятом классе школы №7 Кургана и является активисткой „Движения Первых“», — говорится в посте. По данным портала, Тунгусова была участницей конкурса «Большая перемена», членом команды «Изи» центра современного танца «Парадокс». По данным организаторов, конкурс красоты позволил девушке раскрыться в новой для себя области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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