Активистка из «Движения Первых» стала красой Кургана

Звание «Мисс краса Кургана 2024» получила победительница городского конкурса красоты пятнадцатилетняя Арина Тунгусова. Об этом сообщил молодежный портал «Prospekt 45.RU» в соцсети «ВКонтакте». Девушка является активисткой «Движения первых».
«„Мисс краса Кургана 2024“ Тунгусова будет представлять город в марте 2024 года в Москве вместе с победительницей прошлого сезона Антониной Хозовой. Девушка учится в девятом классе школы №7 Кургана и является активисткой „Движения Первых“», — говорится в посте.
По данным портала, Тунгусова была участницей конкурса «Большая перемена», членом команды «Изи» центра современного танца «Парадокс». По данным организаторов, конкурс красоты позволил девушке раскрыться в новой для себя области.
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