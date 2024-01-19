Активистка из «Движения Первых» стала красой Кургана

20 января 2024 в 15:32 Размер текста - 17 +

Девятиклассница выиграла в Кургане конкурс красоты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Звание «Мисс краса Кургана 2024» получила победительница городского конкурса красоты пятнадцатилетняя Арина Тунгусова. Об этом сообщил молодежный портал «Prospekt 45.RU» в соцсети «ВКонтакте». Девушка является активисткой «Движения первых». «„Мисс краса Кургана 2024“ Тунгусова будет представлять город в марте 2024 года в Москве вместе с победительницей прошлого сезона Антониной Хозовой. Девушка учится в девятом классе школы №7 Кургана и является активисткой „Движения Первых“», — говорится в посте. По данным портала, Тунгусова была участницей конкурса «Большая перемена», членом команды «Изи» центра современного танца «Парадокс». По данным организаторов, конкурс красоты позволил девушке раскрыться в новой для себя области.

Звание «Мисс краса Кургана 2024» получила победительница городского конкурса красоты пятнадцатилетняя Арина Тунгусова. Об этом сообщил молодежный портал «Prospekt 45.RU» в соцсети «ВКонтакте». Девушка является активисткой «Движения первых». «„Мисс краса Кургана 2024“ Тунгусова будет представлять город в марте 2024 года в Москве вместе с победительницей прошлого сезона Антониной Хозовой. Девушка учится в девятом классе школы №7 Кургана и является активисткой „Движения Первых“», — говорится в посте. По данным портала, Тунгусова была участницей конкурса «Большая перемена», членом команды «Изи» центра современного танца «Парадокс». По данным организаторов, конкурс красоты позволил девушке раскрыться в новой для себя области.