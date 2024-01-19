19 января 2024

Бастрыкин приказал открыть уголовное дело из-за нарушения прав жилищных пермяков

Бастрыкин приказал открыть уголовное дело из-за нарушения жилищных прав пермяков
© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение части двухэтажного жилого дома на улице Кронштадской. Челябинск, руины, трещина, аварийное жилье, ветхое жилье, ветхо-аварийный дом
В Горнозаводске жители пожаловались на трещины в доме (архивное фото) Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание завести уголовное дело из-за нарушения прав жильцов многоквартирного дома в Горнозаводске (Пермский край). Информация об этом опубликована в telegram-канале «СУ СК России по Пермскому краю».

«Поступило обращение о нарушении прав жильцов дома по улице 30 лет Победы в городе Горнозаводске. Пятиэтажное здание, 1969 года постройки, находится в непригодном для проживания состоянии. Граждане опасаются обрушения строения. Дано указание открыть уголовное дело», — говорится в посте представителей ведомства.

По данным ведомства, руководитель СУ СК России по Пермскому краю Денис Головкин должен завести уголовное дело и представить доклад о ходе проверки соблюдения прав жильцов в доме, где разрушаются потолочные перекрытия и пошли трещины по стенам. В ведомстве отметили, что дело поставлено на контроль в центральном аппарате СУ СК России.

Ранее Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки, поводом для которой послужила жалоба жильцов многоквартирного дома в Горнозаводске. Здание, о котором идет речь, еще не признали аварийным, но горожане утверждают, что в нем жить невозможно.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание завести уголовное дело из-за нарушения прав жильцов многоквартирного дома в Горнозаводске (Пермский край). Информация об этом опубликована в telegram-канале «СУ СК России по Пермскому краю». «Поступило обращение о нарушении прав жильцов дома по улице 30 лет Победы в городе Горнозаводске. Пятиэтажное здание, 1969 года постройки, находится в непригодном для проживания состоянии. Граждане опасаются обрушения строения. Дано указание открыть уголовное дело», — говорится в посте представителей ведомства. По данным ведомства, руководитель СУ СК России по Пермскому краю Денис Головкин должен завести уголовное дело и представить доклад о ходе проверки соблюдения прав жильцов в доме, где разрушаются потолочные перекрытия и пошли трещины по стенам. В ведомстве отметили, что дело поставлено на контроль в центральном аппарате СУ СК России. Ранее Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки, поводом для которой послужила жалоба жильцов многоквартирного дома в Горнозаводске. Здание, о котором идет речь, еще не признали аварийным, но горожане утверждают, что в нем жить невозможно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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