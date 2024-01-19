В Кургане открыли для движения улицу Тобольную

Представители «Водного союза» сообщили об открытии движения на улице Тобольной
В Кургане открыта для движения транспорта улица Тобольная. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Водного союза».
«Досрочно завершили ремонт коллектора на улице Тобольной. Участок от ул. Гоголя до ул. К. Мяготина полностью открыт для движения. Завершить ремонт коллектора планировалось 10 февраля, но сотрудники сдали объект досрочно», — говорится в сообщении.
Ранее на коллекторе на улице Тобольной произошли две аварийных ситуации. В результате на проезжей части образовались провалы. Сотрудники «Водного союза» отремонтировали коллектор.
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