19 января 2024

В Кургане открыли для движения улицу Тобольную

© Служба новостей «URA.RU»
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Лежачие полицейские. Курган, лежачий полицейский, авто, дорога
Представители «Водного союза» сообщили об открытии движения на улице Тобольной Фото:

В Кургане открыта для движения транспорта улица Тобольная. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Водного союза».

«Досрочно завершили ремонт коллектора на улице Тобольной. Участок от ул. Гоголя до ул. К. Мяготина полностью открыт для движения. Завершить ремонт коллектора планировалось 10 февраля, но сотрудники сдали объект досрочно», — говорится в сообщении.

Ранее на коллекторе на улице Тобольной произошли две аварийных ситуации. В результате на проезжей части образовались провалы. Сотрудники «Водного союза» отремонтировали коллектор.

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В Кургане открыта для движения транспорта улица Тобольная. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Водного союза». «Досрочно завершили ремонт коллектора на улице Тобольной. Участок от ул. Гоголя до ул. К. Мяготина полностью открыт для движения. Завершить ремонт коллектора планировалось 10 февраля, но сотрудники сдали объект досрочно», — говорится в сообщении. Ранее на коллекторе на улице Тобольной произошли две аварийных ситуации. В результате на проезжей части образовались провалы. Сотрудники «Водного союза» отремонтировали коллектор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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