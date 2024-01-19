19 января 2024

В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии затопило улицу

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия коммунальной аварии на перекрестке улиц Щербакова – Самолетная. Екатеринбург, коммунальная авария, месиво, грязь, следы от шин, последствия коммунальной аварии
Аварийно-восстановительные работы уже начались Фото:

В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии затопило перекресток Вилонова — Данилы Зверева (Пионерский район). Информацию о происшествии подтвердили URA.RU в МУП «Водоканал» Екатеринбурга.

«Повреждение на трубопроводе ду-300 мм, сорвало пожарный гидрант. Произошла утечка. Затопило проезжую часть. К аварийно-восстановительным работам уже приступили. Без ХВС Раевского 4, 6. Автоцистерна направлена», — сообщили URA.RU в «Водоканале».

Сейчас автомобили могут проехать через поврежденный участок, однако их покрывает вода. Вскоре аварию должны устранить.

Фото:

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В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии затопило перекресток Вилонова — Данилы Зверева (Пионерский район). Информацию о происшествии подтвердили URA.RU в МУП «Водоканал» Екатеринбурга. «Повреждение на трубопроводе ду-300 мм, сорвало пожарный гидрант. Произошла утечка. Затопило проезжую часть. К аварийно-восстановительным работам уже приступили. Без ХВС Раевского 4, 6. Автоцистерна направлена», — сообщили URA.RU в «Водоканале». Сейчас автомобили могут проехать через поврежденный участок, однако их покрывает вода. Вскоре аварию должны устранить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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