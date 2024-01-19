В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии затопило улицу

Аварийно-восстановительные работы уже начались
В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии затопило перекресток Вилонова — Данилы Зверева (Пионерский район). Информацию о происшествии подтвердили URA.RU в МУП «Водоканал» Екатеринбурга.
«Повреждение на трубопроводе ду-300 мм, сорвало пожарный гидрант. Произошла утечка. Затопило проезжую часть. К аварийно-восстановительным работам уже приступили. Без ХВС Раевского 4, 6. Автоцистерна направлена», — сообщили URA.RU в «Водоканале».
Сейчас автомобили могут проехать через поврежденный участок, однако их покрывает вода. Вскоре аварию должны устранить.
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