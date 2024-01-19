19 января 2024

Подростки скинули железную балку на машину в Верхней Пышме. Видео

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У машины, на которую подростки скинули балку, пробито лобовое стекло Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) подростки скинули металлическую балку с крыши многоэтажного дома. Она попала на припаркованный автомобиль и проломила лобовое стекло. Девушка-владелец машины написала заявление в полицию. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Сотрудники полиции анализируют съемки с камер видеонаблюдения, опрашивают местных жителей и предпринимают иные меры для установления личностей нарушителей. Сыщики выяснили, что предмет, который упал на машину, оказался фрагмент, оторванный с балкона. По итогам начавшейся работы будет вынесено обоснованное решение», — приводит слова Валерия Горелых telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Происшествие случилось 17 января на парковке дома на улице Александра Козицына 12. Подозреваемые попали на запись камеры видеонаблюдения в подъезде.

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В Верхней Пышме (Свердловская область) подростки скинули металлическую балку с крыши многоэтажного дома. Она попала на припаркованный автомобиль и проломила лобовое стекло. Девушка-владелец машины написала заявление в полицию. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Сотрудники полиции анализируют съемки с камер видеонаблюдения, опрашивают местных жителей и предпринимают иные меры для установления личностей нарушителей. Сыщики выяснили, что предмет, который упал на машину, оказался фрагмент, оторванный с балкона. По итогам начавшейся работы будет вынесено обоснованное решение», — приводит слова Валерия Горелых telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Происшествие случилось 17 января на парковке дома на улице Александра Козицына 12. Подозреваемые попали на запись камеры видеонаблюдения в подъезде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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