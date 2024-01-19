В ХМАО водитель врезался в самосвал, уходя от полицейской погони. Видео

20 января 2024 в 19:17 Размер текста - 17 +

Очевидцы сообщают, что у водителя не было прав, а автомобиль находится в розыске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) водитель автомобиля Lada двигался по улице Мира, скрываясь от погони сотрудников Госавтоинспекции. На перекрестке с улицей Маршала Жукова нарушитель объезжал, перекрывший ему дорогу, автомобиль правоохранителей, но не справился с управлением и врезался в самосвал. Информация о происшествии появилась в городских пабликах. «Сотрудники ДПС преследовали машину нарушителя на улице Мира, был объявлен перехват. В момент приближения к перекрестку с Маршала Жукова водитель не справился с управлением и влетел в самосвал», — сообщается в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». В соцсетях сообщают, что водителя отечественного авто от столкновения зажало в машине. На место прибыли спасатели. Пассажир легковушки отделался ушибами. Очевидцы утверждают, что нарушителю 15 лет, у него отсутствуют права, а сам автомобиль в розыске. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ не получен.

В Нижневартовске (ХМАО) водитель автомобиля Lada двигался по улице Мира, скрываясь от погони сотрудников Госавтоинспекции. На перекрестке с улицей Маршала Жукова нарушитель объезжал, перекрывший ему дорогу, автомобиль правоохранителей, но не справился с управлением и врезался в самосвал. Информация о происшествии появилась в городских пабликах. «Сотрудники ДПС преследовали машину нарушителя на улице Мира, был объявлен перехват. В момент приближения к перекрестку с Маршала Жукова водитель не справился с управлением и влетел в самосвал», — сообщается в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». В соцсетях сообщают, что водителя отечественного авто от столкновения зажало в машине. На место прибыли спасатели. Пассажир легковушки отделался ушибами. Очевидцы утверждают, что нарушителю 15 лет, у него отсутствуют права, а сам автомобиль в розыске. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ не получен.