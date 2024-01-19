19 января 2024

В ХМАО водитель врезался в самосвал, уходя от полицейской погони. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Очевидцы сообщают, что у водителя не было прав, а автомобиль находится в розыске Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) водитель автомобиля Lada двигался по улице Мира, скрываясь от погони сотрудников Госавтоинспекции. На перекрестке с улицей Маршала Жукова нарушитель объезжал, перекрывший ему дорогу, автомобиль правоохранителей, но не справился с управлением и врезался в самосвал. Информация о происшествии появилась в городских пабликах.

«Сотрудники ДПС преследовали машину нарушителя на улице Мира, был объявлен перехват. В момент приближения к перекрестку с Маршала Жукова водитель не справился с управлением и влетел в самосвал», — сообщается в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

В соцсетях сообщают, что водителя отечественного авто от столкновения зажало в машине. На место прибыли спасатели. Пассажир легковушки отделался ушибами. Очевидцы утверждают, что нарушителю 15 лет, у него отсутствуют права, а сам автомобиль в розыске.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ не получен.

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В Нижневартовске (ХМАО) водитель автомобиля Lada двигался по улице Мира, скрываясь от погони сотрудников Госавтоинспекции. На перекрестке с улицей Маршала Жукова нарушитель объезжал, перекрывший ему дорогу, автомобиль правоохранителей, но не справился с управлением и врезался в самосвал. Информация о происшествии появилась в городских пабликах. «Сотрудники ДПС преследовали машину нарушителя на улице Мира, был объявлен перехват. В момент приближения к перекрестку с Маршала Жукова водитель не справился с управлением и влетел в самосвал», — сообщается в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». В соцсетях сообщают, что водителя отечественного авто от столкновения зажало в машине. На место прибыли спасатели. Пассажир легковушки отделался ушибами. Очевидцы утверждают, что нарушителю 15 лет, у него отсутствуют права, а сам автомобиль в розыске. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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