В Госдуме оценили рукопожатие россиянки и украинки после матча на Australian Open

Депутат Журова порадовалась за рукопожатие российской и украинской теннисистки

20 января 2024 в 20:08 Размер текста - 17 +

Елизавету Котляр, скорее всего, загнобят на родине за ее рукопожатие с россиянкой, заявила Светлана Журова (на фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Рукопожатие между украинской теннисисткой Елизаветой Котляр и ее коллегой из России Владой Минчевой после матча на юниорском турнире Australian Open было проявлением личной смелости со стороны спортсменки с Украины. Такое мнение выразила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова. «Котляр на родине загнобят, скорее всего, за это. Но порадуемся за этот поступок, слава богу, есть кто-то, кто считает это нормальным», — передает слова Журовой ТАСС. Она добавила, что возможно, они знакомы и даже тренировались вместе. Депутат Госдумы также выразила мнение, что МОК и международным федерациям стоит пересмотреть вопрос о рукопожатиях. Во многих видах спорта это было обязательным, но, похоже, теперь потребуется пересмотреть эти правила. Данный поступок теннисистки является проявлением ее личной смелости, но мы помним, как заканчиваются подобные ситуации на ее родине, заключила Журова. Выступая в нейтральном статусе из-за ситуации на Украине, российские и белорусские спортсмены на теннисных соревнованиях встречают отказ от традиционного рукопожатия со стороны своих коллег с Украины. Недавно Марта Костюк не пожала руку россиянке Элине Аванесян, Леся Цуренко — белоруске Арине Соболенко, а Даяна Ястремская — уроженке России Варваре Грачевой, представляющей Францию с прошлого года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рукопожатие между украинской теннисисткой Елизаветой Котляр и ее коллегой из России Владой Минчевой после матча на юниорском турнире Australian Open было проявлением личной смелости со стороны спортсменки с Украины. Такое мнение выразила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова. «Котляр на родине загнобят, скорее всего, за это. Но порадуемся за этот поступок, слава богу, есть кто-то, кто считает это нормальным», — передает слова Журовой ТАСС. Она добавила, что возможно, они знакомы и даже тренировались вместе. Депутат Госдумы также выразила мнение, что МОК и международным федерациям стоит пересмотреть вопрос о рукопожатиях. Во многих видах спорта это было обязательным, но, похоже, теперь потребуется пересмотреть эти правила. Данный поступок теннисистки является проявлением ее личной смелости, но мы помним, как заканчиваются подобные ситуации на ее родине, заключила Журова. Выступая в нейтральном статусе из-за ситуации на Украине, российские и белорусские спортсмены на теннисных соревнованиях встречают отказ от традиционного рукопожатия со стороны своих коллег с Украины. Недавно Марта Костюк не пожала руку россиянке Элине Аванесян, Леся Цуренко — белоруске Арине Соболенко, а Даяна Ястремская — уроженке России Варваре Грачевой, представляющей Францию с прошлого года.