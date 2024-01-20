Российский боец Дацик получил ранение в зоне СВО

Российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик получил ранение в зоне СВО во время выполнения боевой миссии. Об этом рассказал боец ММА Никита Ворожбитов.
«Дацик получил ранение в ходе выполнения боевой задачи в зоне СВО», — написал Ворожбитов в своем telegram-канале. Он добавил, что Дацик лежит в госпитале с раной руки. Ворожбитов выразил восхищение его мужеством и преданностью службе.
Вячеслав Дацик сообщил о своем пребывании в зоне СВО в сентябре. В его карьере бойца смешанных единоборств он имеет семь побед, в том числе три нокаута, и восемь поражений. В августе он одержал победу нокаутом над английским боксером Оли Томпсоном во время поединка в Москве.
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