Российский боец Дацик получил ранение в зоне СВО

20 января 2024 в 21:41 Размер текста - 17 +

Вячеслав Дацик находится в госпитале с повреждением руки Фото: Ольга Кривонос, Ирина Маслова новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик получил ранение в зоне СВО во время выполнения боевой миссии. Об этом рассказал боец ММА Никита Ворожбитов. «Дацик получил ранение в ходе выполнения боевой задачи в зоне СВО», — написал Ворожбитов в своем telegram-канале. Он добавил, что Дацик лежит в госпитале с раной руки. Ворожбитов выразил восхищение его мужеством и преданностью службе. Вячеслав Дацик сообщил о своем пребывании в зоне СВО в сентябре. В его карьере бойца смешанных единоборств он имеет семь побед, в том числе три нокаута, и восемь поражений. В августе он одержал победу нокаутом над английским боксером Оли Томпсоном во время поединка в Москве.

Российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик получил ранение в зоне СВО во время выполнения боевой миссии. Об этом рассказал боец ММА Никита Ворожбитов. «Дацик получил ранение в ходе выполнения боевой задачи в зоне СВО», — написал Ворожбитов в своем telegram-канале. Он добавил, что Дацик лежит в госпитале с раной руки. Ворожбитов выразил восхищение его мужеством и преданностью службе. Вячеслав Дацик сообщил о своем пребывании в зоне СВО в сентябре. В его карьере бойца смешанных единоборств он имеет семь побед, в том числе три нокаута, и восемь поражений. В августе он одержал победу нокаутом над английским боксером Оли Томпсоном во время поединка в Москве.