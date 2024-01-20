Российский боец Дацик получил ранение в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд по делу Дацика, дацик вячеслав
Вячеслав Дацик находится в госпитале с повреждением руки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик получил ранение в зоне СВО во время выполнения боевой миссии. Об этом рассказал боец ММА Никита Ворожбитов.

«Дацик получил ранение в ходе выполнения боевой задачи в зоне СВО», — написал Ворожбитов в своем telegram-канале. Он добавил, что Дацик лежит в госпитале с раной руки. Ворожбитов выразил восхищение его мужеством и преданностью службе.

Вячеслав Дацик сообщил о своем пребывании в зоне СВО в сентябре. В его карьере бойца смешанных единоборств он имеет семь побед, в том числе три нокаута, и восемь поражений. В августе он одержал победу нокаутом над английским боксером Оли Томпсоном во время поединка в Москве.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик получил ранение в зоне СВО во время выполнения боевой миссии. Об этом рассказал боец ММА Никита Ворожбитов. «Дацик получил ранение в ходе выполнения боевой задачи в зоне СВО», — написал Ворожбитов в своем telegram-канале. Он добавил, что Дацик лежит в госпитале с раной руки. Ворожбитов выразил восхищение его мужеством и преданностью службе. Вячеслав Дацик сообщил о своем пребывании в зоне СВО в сентябре. В его карьере бойца смешанных единоборств он имеет семь побед, в том числе три нокаута, и восемь поражений. В августе он одержал победу нокаутом над английским боксером Оли Томпсоном во время поединка в Москве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...