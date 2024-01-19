Губернатор ХМАО Натальи Комаровой во время рабочей поездки в Сургутскую клиническую травматологическую больницу приняла решение оставить пять бойцов СВО долечиваться в местной больнице. Об этом сообщила глава региона в своем telegram-канале.
«Мы сформировали такое предложение, чтобы долечивать бойцов здесь [в Сургуте], а не отправлять их по-разным госпиталям всей страны, чтобы лечить там, где оказали первую помощь. Мы приготовили свои условия и забираем вас к себе», — сказала Комарова бойца СВО. Видео с посещения больницы она опубликовала в своем telegram-канале.
Глава региона посетила палату, в которой находятся пятеро югорчан. Как сообщил главный врач больницы Дмитрий Гарайс, все они были прооперированы до прибытия в Сургут. Трое из них — из Радужного, один сургутянин и еще поступил пациент из Нижневартовска. Наталья Комарова дополнила, что с военными работают лучшие в стране врачи.
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