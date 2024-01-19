19 января 2024

Губернатор Комарова приняла важное решение по поводу раненных бойцов СВО. Видео

Губернатор Комарова оставила бойцов СВО долечиваться в местной больнице
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернаторы на семинаре-совещании по подготовке заседания президиума Госсовета РФ. Москва, комарова наталья
Наталья Комарова посетила бойцов СВО в больницы Сургута Фото:
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Губернатор ХМАО Натальи Комаровой во время рабочей поездки в Сургутскую клиническую травматологическую больницу приняла решение оставить пять бойцов СВО долечиваться в местной больнице. Об этом сообщила глава региона в своем telegram-канале.

«Мы сформировали такое предложение, чтобы долечивать бойцов здесь [в Сургуте], а не отправлять их по-разным госпиталям всей страны, чтобы лечить там, где оказали первую помощь. Мы приготовили свои условия и забираем вас к себе», — сказала Комарова бойца СВО. Видео с посещения больницы она опубликовала в своем telegram-канале.

Глава региона посетила палату, в которой находятся пятеро югорчан. Как сообщил главный врач больницы Дмитрий Гарайс, все они были прооперированы до прибытия в Сургут. Трое из них — из Радужного, один сургутянин и еще поступил пациент из Нижневартовска. Наталья Комарова дополнила, что с военными работают лучшие в стране врачи.

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Губернатор ХМАО Натальи Комаровой во время рабочей поездки в Сургутскую клиническую травматологическую больницу приняла решение оставить пять бойцов СВО долечиваться в местной больнице. Об этом сообщила глава региона в своем telegram-канале. «Мы сформировали такое предложение, чтобы долечивать бойцов здесь [в Сургуте], а не отправлять их по-разным госпиталям всей страны, чтобы лечить там, где оказали первую помощь. Мы приготовили свои условия и забираем вас к себе», — сказала Комарова бойца СВО. Видео с посещения больницы она опубликовала в своем telegram-канале. Глава региона посетила палату, в которой находятся пятеро югорчан. Как сообщил главный врач больницы Дмитрий Гарайс, все они были прооперированы до прибытия в Сургут. Трое из них — из Радужного, один сургутянин и еще поступил пациент из Нижневартовска. Наталья Комарова дополнила, что с военными работают лучшие в стране врачи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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