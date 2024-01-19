Губернатор Комарова приняла важное решение по поводу раненных бойцов СВО. Видео

Губернатор Комарова оставила бойцов СВО долечиваться в местной больнице

20 января 2024 в 22:30 Размер текста - 17 +

Наталья Комарова посетила бойцов СВО в больницы Сургута Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор ХМАО Натальи Комаровой во время рабочей поездки в Сургутскую клиническую травматологическую больницу приняла решение оставить пять бойцов СВО долечиваться в местной больнице. Об этом сообщила глава региона в своем telegram-канале. «Мы сформировали такое предложение, чтобы долечивать бойцов здесь [в Сургуте], а не отправлять их по-разным госпиталям всей страны, чтобы лечить там, где оказали первую помощь. Мы приготовили свои условия и забираем вас к себе», — сказала Комарова бойца СВО. Видео с посещения больницы она опубликовала в своем telegram-канале. Глава региона посетила палату, в которой находятся пятеро югорчан. Как сообщил главный врач больницы Дмитрий Гарайс, все они были прооперированы до прибытия в Сургут. Трое из них — из Радужного, один сургутянин и еще поступил пациент из Нижневартовска. Наталья Комарова дополнила, что с военными работают лучшие в стране врачи.

Губернатор ХМАО Натальи Комаровой во время рабочей поездки в Сургутскую клиническую травматологическую больницу приняла решение оставить пять бойцов СВО долечиваться в местной больнице. Об этом сообщила глава региона в своем telegram-канале. «Мы сформировали такое предложение, чтобы долечивать бойцов здесь [в Сургуте], а не отправлять их по-разным госпиталям всей страны, чтобы лечить там, где оказали первую помощь. Мы приготовили свои условия и забираем вас к себе», — сказала Комарова бойца СВО. Видео с посещения больницы она опубликовала в своем telegram-канале. Глава региона посетила палату, в которой находятся пятеро югорчан. Как сообщил главный врач больницы Дмитрий Гарайс, все они были прооперированы до прибытия в Сургут. Трое из них — из Радужного, один сургутянин и еще поступил пациент из Нижневартовска. Наталья Комарова дополнила, что с военными работают лучшие в стране врачи.