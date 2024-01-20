Постпред РФ объяснил появление новых мин возле Запорожской АЭС

Постпред Ульянов: мины у Запорожской АЭС служат для защиты от диверсий
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Обстрел Энергодара (29/08) и ЗАЭС. Энергодар, АЭС, заэс, магатэ, энергодар
Мины находятся в буферной зоне, которая закрыта от персонала, заявил Ульянов Фото:
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Мины, обнаруженные Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), возле Запорожской атомной электростанции служат для защиты от диверсий. Об этом заявил постпред России в Вене Михаил Ульянов.

«Ничего чрезвычайного в наличии мин нет. Это нормальное средство защиты станции от нападений и диверсий», — заявил Михаил Ульянов в своем telegram-канале.

Он отметил, что мины находятся в буферной зоне, которая закрыта от персонала. Мины представляют опасность только для крыс и потенциальных врагов, добавил Ульянов.

Эксперты МАГАТЭ обнаружили новые мины в буферной зоне Запорожской АЭС 20 января. Ранее, в ноябре 2023 года, их также находили в этом месте и деактивировали.

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Мины, обнаруженные Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), возле Запорожской атомной электростанции служат для защиты от диверсий. Об этом заявил постпред России в Вене Михаил Ульянов. «Ничего чрезвычайного в наличии мин нет. Это нормальное средство защиты станции от нападений и диверсий», — заявил Михаил Ульянов в своем telegram-канале. Он отметил, что мины находятся в буферной зоне, которая закрыта от персонала. Мины представляют опасность только для крыс и потенциальных врагов, добавил Ульянов. Эксперты МАГАТЭ обнаружили новые мины в буферной зоне Запорожской АЭС 20 января. Ранее, в ноябре 2023 года, их также находили в этом месте и деактивировали.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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