Постпред РФ объяснил появление новых мин возле Запорожской АЭС

Постпред Ульянов: мины у Запорожской АЭС служат для защиты от диверсий

20 января 2024 в 23:01 Размер текста - 17 +

Мины находятся в буферной зоне, которая закрыта от персонала, заявил Ульянов Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мины, обнаруженные Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), возле Запорожской атомной электростанции служат для защиты от диверсий. Об этом заявил постпред России в Вене Михаил Ульянов. «Ничего чрезвычайного в наличии мин нет. Это нормальное средство защиты станции от нападений и диверсий», — заявил Михаил Ульянов в своем telegram-канале. Он отметил, что мины находятся в буферной зоне, которая закрыта от персонала. Мины представляют опасность только для крыс и потенциальных врагов, добавил Ульянов. Эксперты МАГАТЭ обнаружили новые мины в буферной зоне Запорожской АЭС 20 января. Ранее, в ноябре 2023 года, их также находили в этом месте и деактивировали.

Мины, обнаруженные Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), возле Запорожской атомной электростанции служат для защиты от диверсий. Об этом заявил постпред России в Вене Михаил Ульянов. «Ничего чрезвычайного в наличии мин нет. Это нормальное средство защиты станции от нападений и диверсий», — заявил Михаил Ульянов в своем telegram-канале. Он отметил, что мины находятся в буферной зоне, которая закрыта от персонала. Мины представляют опасность только для крыс и потенциальных врагов, добавил Ульянов. Эксперты МАГАТЭ обнаружили новые мины в буферной зоне Запорожской АЭС 20 января. Ранее, в ноябре 2023 года, их также находили в этом месте и деактивировали.