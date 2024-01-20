Постпред РФ объяснил появление новых мин возле Запорожской АЭС

Мины, обнаруженные Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), возле Запорожской атомной электростанции служат для защиты от диверсий. Об этом заявил постпред России в Вене Михаил Ульянов.
«Ничего чрезвычайного в наличии мин нет. Это нормальное средство защиты станции от нападений и диверсий», —
Он отметил, что мины находятся в буферной зоне, которая закрыта от персонала. Мины представляют опасность только для крыс и потенциальных врагов, добавил Ульянов.
Эксперты МАГАТЭ обнаружили новые мины в буферной зоне Запорожской АЭС 20 января. Ранее, в ноябре 2023 года, их также находили в этом месте и деактивировали.
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