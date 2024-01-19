19 января 2024

МАГАТЭ нашло новые мины в районе Запорожской АЭС

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Город Энергодар и Запорожская АЭС., атомная промышленность, запорожская аэс
Возле Запорожской АЭС нашли мины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В районе Запорожской АЭС снова нашли мины. Об этом заявили представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Мины по периметру ЗАЭС <…> теперь снова на месте», — говорится в сообщении МАГАТЭ. Новые мины обнаружили в буферной зоне атомной электростанции. Буферная зона представляет собой закрытое пространство, недоступное для оперативного персонала станции. Ранее, в ноябре 2023 года, их также находили в этом месте и деактивировали.

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В районе Запорожской АЭС снова нашли мины. Об этом заявили представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). «Мины по периметру ЗАЭС <…> теперь снова на месте», — говорится в сообщении МАГАТЭ. Новые мины обнаружили в буферной зоне атомной электростанции. Буферная зона представляет собой закрытое пространство, недоступное для оперативного персонала станции. Ранее, в ноябре 2023 года, их также находили в этом месте и деактивировали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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