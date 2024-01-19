МАГАТЭ нашло новые мины в районе Запорожской АЭС

В районе Запорожской АЭС снова нашли мины. Об этом заявили представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
«Мины по периметру ЗАЭС <…> теперь снова на месте», — говорится в сообщении МАГАТЭ. Новые мины обнаружили в буферной зоне атомной электростанции. Буферная зона представляет собой закрытое пространство, недоступное для оперативного персонала станции. Ранее, в ноябре 2023 года, их также находили в этом месте и деактивировали.
В районе Запорожской АЭС снова нашли мины. Об этом заявили представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). «Мины по периметру ЗАЭС <…> теперь снова на месте», — говорится в сообщении МАГАТЭ. Новые мины обнаружили в буферной зоне атомной электростанции. Буферная зона представляет собой закрытое пространство, недоступное для оперативного персонала станции. Ранее, в ноябре 2023 года, их также находили в этом месте и деактивировали.