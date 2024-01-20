20 января 2024

Бастрыкин взял на контроль дело о хлебе со стеклом в школе Нижнего Тагила

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки дела Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке инцидента, в котором учащиеся нижнетагильской школы пожаловались на стекло в хлебе. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК России дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе доследственной проверки», — пишет telegram-канал «Следком». Следственные органы СК России по региону уже организовали процессуальную проверку.

Мать одной из школьниц Нижнего Тагила пожаловалась на то, что детям якобы попались осколки стекла в хлебе и они получили травмы. Несмотря на это, обращений в скорую помощь по этому поводу не было. За дело также взялся Нижнетагильский отдел СК России по Свердловской области.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке инцидента, в котором учащиеся нижнетагильской школы пожаловались на стекло в хлебе. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе доследственной проверки», — пишет telegram-канал «Следком». Следственные органы СК России по региону уже организовали процессуальную проверку. Мать одной из школьниц Нижнего Тагила пожаловалась на то, что детям якобы попались осколки стекла в хлебе и они получили травмы. Несмотря на это, обращений в скорую помощь по этому поводу не было. За дело также взялся Нижнетагильский отдел СК России по Свердловской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...