Бастрыкин взял на контроль дело о хлебе со стеклом в школе Нижнего Тагила

21 января 2024 в 01:44 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки дела Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке инцидента, в котором учащиеся нижнетагильской школы пожаловались на стекло в хлебе. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе доследственной проверки», — пишет telegram-канал «Следком». Следственные органы СК России по региону уже организовали процессуальную проверку. Мать одной из школьниц Нижнего Тагила пожаловалась на то, что детям якобы попались осколки стекла в хлебе и они получили травмы. Несмотря на это, обращений в скорую помощь по этому поводу не было. За дело также взялся Нижнетагильский отдел СК России по Свердловской области.

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке инцидента, в котором учащиеся нижнетагильской школы пожаловались на стекло в хлебе. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе доследственной проверки», — пишет telegram-канал «Следком». Следственные органы СК России по региону уже организовали процессуальную проверку. Мать одной из школьниц Нижнего Тагила пожаловалась на то, что детям якобы попались осколки стекла в хлебе и они получили травмы. Несмотря на это, обращений в скорую помощь по этому поводу не было. За дело также взялся Нижнетагильский отдел СК России по Свердловской области.