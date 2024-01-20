Академик раскрыл, какие инфекции ждут россиян в 2024 году

В осенне-зимний сезон 2024 года в России вырастет количество простудных заболеваний. С таким заявлением выступил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи профессор Анатолий Альтштейн.
«Не исключен традиционный букет респираторных заболеваний, рост которых наблюдается в осенне-зимний сезон. Это респираторно-синцитиальный вирус, вирус парагриппа, аденовирусы, риновирусы — все те, которые вызывают простудные заболевания», — передает «Парламентская газета» слова Альтштейна. Он отметил, что перечисленные вирусы не стоит относить к особенно опасным.
Профессор считает, что появление новых инфекций в 2024 году вряд ли возможно. «О какой-то абсолютно новой и серьезной угрозе в ближайшей перспективе мне неизвестно», — пояснил он.
Китайские ученые создали новый вирус из рода коронавирусов, способный вызывать смерть в 100% случаев. Эксперимент проведен для того, что в дальнейшем научиться бороться с инфекциями эффективно, передает телеканал 360.
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