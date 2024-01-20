20 января 2024

Академик раскрыл, какие инфекции ждут россиян в 2024 году

Академик Альтштейн: в 2024 году вырастет количество простудных заболеваний
© Служба новостей «URA.RU»
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Профессор исключил появление новых вирусов в 2024 году Фото:

В осенне-зимний сезон 2024 года в России вырастет количество простудных заболеваний. С таким заявлением выступил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи профессор Анатолий Альтштейн.

«Не исключен традиционный букет респираторных заболеваний, рост которых наблюдается в осенне-зимний сезон. Это респираторно-синцитиальный вирус, вирус парагриппа, аденовирусы, риновирусы — все те, которые вызывают простудные заболевания», — передает «Парламентская газета» слова Альтштейна. Он отметил, что перечисленные вирусы не стоит относить к особенно опасным.

Профессор считает, что появление новых инфекций в 2024 году вряд ли возможно. «О какой-то абсолютно новой и серьезной угрозе в ближайшей перспективе мне неизвестно», — пояснил он.

Китайские ученые создали новый вирус из рода коронавирусов, способный вызывать смерть в 100% случаев. Эксперимент проведен для того, что в дальнейшем научиться бороться с инфекциями эффективно, передает телеканал 360.

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В осенне-зимний сезон 2024 года в России вырастет количество простудных заболеваний. С таким заявлением выступил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи профессор Анатолий Альтштейн. «Не исключен традиционный букет респираторных заболеваний, рост которых наблюдается в осенне-зимний сезон. Это респираторно-синцитиальный вирус, вирус парагриппа, аденовирусы, риновирусы — все те, которые вызывают простудные заболевания», — передает «Парламентская газета» слова Альтштейна. Он отметил, что перечисленные вирусы не стоит относить к особенно опасным. Профессор считает, что появление новых инфекций в 2024 году вряд ли возможно. «О какой-то абсолютно новой и серьезной угрозе в ближайшей перспективе мне неизвестно», — пояснил он. Китайские ученые создали новый вирус из рода коронавирусов, способный вызывать смерть в 100% случаев. Эксперимент проведен для того, что в дальнейшем научиться бороться с инфекциями эффективно, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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