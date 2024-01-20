Шойгу отметил роль военных инженеров в спецоперации на Украине

Шойгу: военные инженеры помогли отразить контрнаступление Киева

21 января 2024 в 03:20 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу поздравил военных инженеров с Днем инженерных войск России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Организация инженерного обеспечения помогла отразить контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) и создать условия для последующих операций. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «Во время СВО военнослужащие инженерных войск демонстрируют профессионализм, мужество и самоотверженность. Эффективная организация инженерного обеспечения позволила создать условия по отражению контрнаступления ВСУ, максимально снизить боевой потенциал атакующих группировок и создать условия для последующих операций», — говорится в заявлении Шойгу, опубликованном на официальном сайте Минобороны РФ. По словам министра, по всей линии боевого соприкосновения была подготовлена система оборонительных рубежей, что в 5-6 раз повысило «живучесть» группировок российских войск и эффективность применения вооружения и военной техники. Использование современной маскировки снизило возможности разведки украинских бойцов на 20-30%, в следствие чего удары противника наносились по ложным целям. Также Сергей Шойгу поздравил военных инженеров. «Сегодня исполняется 323 года со дня образования инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации. За время проведения спецоперации около шести тысяч военнослужащих инженеров были награждены госнаградами, четверо из них удостоены звания Героя РФ», — подчеркнул он. Ранее Шойгу призвал не только наращивать производство высокоточных боеприпасов, но и модернизировать обычные снаряды. Он отметил, что в этом направлении уже есть успешный опыт, передает телеканал «360». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Организация инженерного обеспечения помогла отразить контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) и создать условия для последующих операций. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «Во время СВО военнослужащие инженерных войск демонстрируют профессионализм, мужество и самоотверженность. Эффективная организация инженерного обеспечения позволила создать условия по отражению контрнаступления ВСУ, максимально снизить боевой потенциал атакующих группировок и создать условия для последующих операций», — говорится в заявлении Шойгу, опубликованном на официальном сайте Минобороны РФ. По словам министра, по всей линии боевого соприкосновения была подготовлена система оборонительных рубежей, что в 5-6 раз повысило «живучесть» группировок российских войск и эффективность применения вооружения и военной техники. Использование современной маскировки снизило возможности разведки украинских бойцов на 20-30%, в следствие чего удары противника наносились по ложным целям. Также Сергей Шойгу поздравил военных инженеров. «Сегодня исполняется 323 года со дня образования инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации. За время проведения спецоперации около шести тысяч военнослужащих инженеров были награждены госнаградами, четверо из них удостоены звания Героя РФ», — подчеркнул он. Ранее Шойгу призвал не только наращивать производство высокоточных боеприпасов, но и модернизировать обычные снаряды. Он отметил, что в этом направлении уже есть успешный опыт, передает телеканал «360».