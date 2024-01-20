20 января 2024
19 января 2024

Кто в Тюмени может зарабатывать больше 100 тысяч рублей

В Тюмени зарплаты более 100 тысяч рублей получают водители и сантехники
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени большие зарплаты могут получать водители категории С, E, D Фото:

В Тюмени более 100 тысяч рублей за месяц могут зарабатывать сварщики, сантехники, менеджеры, плиточники и водители. Информацию о вакансиях изучил журналист URA.RU при помощи сайта «Авито».

«В Тюмени работодатели готовы платить сварщикам от 50 до 200 тысяч рублей в месяц в зависимости от компании и условий работы. Сантехникам и плиточникам предлагают от 80 до 200 тысяч рублей, а менеджерам в автомобильной сфере от 100 до 270 тысяч рублей», — указано на сайте «Авито». В качестве подбора высокооплачиваемых профессий были взяты все самые актуальные вакансии.

Также можно отметить, что работодатели чаще всего ищут на работу водителей с опытом. Водитель категории Е может зарабатывать в среднем от 138 до 300 тысяч рублей, водитель категории D — от 45 до 120 тысяч рублей, а водителю категории С — от 65 до 200 тысяч рублей.

В Тюмени назвали самые высокооплачиваемые вакансии для специалистов без опыта работы. В начале года больше всех могут начать зарабатывать фасовщик, разнорабочий и комплектовщик. Как рассказали журналисту URA.RU аналитики «Авито Работа», организации пытаются удовлетворить высокую кадровую потребность при помощи внутреннего обучения сотрудников и выстроенной корпоративной культуры.

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В Тюмени более 100 тысяч рублей за месяц могут зарабатывать сварщики, сантехники, менеджеры, плиточники и водители. Информацию о вакансиях изучил журналист URA.RU при помощи сайта «Авито». «В Тюмени работодатели готовы платить сварщикам от 50 до 200 тысяч рублей в месяц в зависимости от компании и условий работы. Сантехникам и плиточникам предлагают от 80 до 200 тысяч рублей, а менеджерам в автомобильной сфере от 100 до 270 тысяч рублей», — указано на сайте «Авито». В качестве подбора высокооплачиваемых профессий были взяты все самые актуальные вакансии. Также можно отметить, что работодатели чаще всего ищут на работу водителей с опытом. Водитель категории Е может зарабатывать в среднем от 138 до 300 тысяч рублей, водитель категории D — от 45 до 120 тысяч рублей, а водителю категории С — от 65 до 200 тысяч рублей. В Тюмени назвали самые высокооплачиваемые вакансии для специалистов без опыта работы. В начале года больше всех могут начать зарабатывать фасовщик, разнорабочий и комплектовщик. Как рассказали журналисту URA.RU аналитики «Авито Работа», организации пытаются удовлетворить высокую кадровую потребность при помощи внутреннего обучения сотрудников и выстроенной корпоративной культуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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