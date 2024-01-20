Военные спасли на курганской БМП-3 десятки бойцов из-под обстрела ВСУ

Российские военные при помощи курганской БМП-3 спасли из-под обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) 19 человек. Об этом рассказал боец с позывным «Горизонт».
«Когда ВСУ пошли в контрнаступление, командир роты поставил задачу перед экипажем — забрать двух „двухсотых“ (погибших в боевых действиях — прим. ред. URA.RU) и одного „трехсотого“ (военнослужащего, получившего ранение — прим. ред. URA.RU). Под артобстрелом наши успешно все выполнили и вывезли на БМП-3 еще 18 человек», — рассказал боец. Его слова приводит газета «Фатежские будни» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее автомобиль УАЗ, который передал бойцам губернатор Курганской области Вадим Шумков, помог перевезти тонны грузов и продуктов. Как рассказал участник СВО Александр Пылков, машину пригнали в конце лета 2023 года, когда только формировался отряд, поэтому добровольцы благодарны главе региона за помощь на передовой.
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