20 января 2024
19 января 2024

Военные спасли на курганской БМП-3 десятки бойцов из-под обстрела ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Завод КМЗ. Курган, бмп, кмз, бмп 3
БМП-3 помогла вывезти бойцов из-под артобстрела ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные при помощи курганской БМП-3 спасли из-под обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) 19 человек. Об этом рассказал боец с позывным «Горизонт».

«Когда ВСУ пошли в контрнаступление, командир роты поставил задачу перед экипажем — забрать двух „двухсотых“ (погибших в боевых действиях — прим. ред. URA.RU) и одного „трехсотого“ (военнослужащего, получившего ранение — прим. ред. URA.RU). Под артобстрелом наши успешно все выполнили и вывезли на БМП-3 еще 18 человек», — рассказал боец. Его слова приводит газета «Фатежские будни» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее автомобиль УАЗ, который передал бойцам губернатор Курганской области Вадим Шумков, помог перевезти тонны грузов и продуктов. Как рассказал участник СВО Александр Пылков, машину пригнали в конце лета 2023 года, когда только формировался отряд, поэтому добровольцы благодарны главе региона за помощь на передовой.

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Российские военные при помощи курганской БМП-3 спасли из-под обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) 19 человек. Об этом рассказал боец с позывным «Горизонт». «Когда ВСУ пошли в контрнаступление, командир роты поставил задачу перед экипажем — забрать двух „двухсотых“ (погибших в боевых действиях — прим. ред. URA.RU) и одного „трехсотого“ (военнослужащего, получившего ранение — прим. ред. URA.RU). Под артобстрелом наши успешно все выполнили и вывезли на БМП-3 еще 18 человек», — рассказал боец. Его слова приводит газета «Фатежские будни» в соцсети «ВКонтакте». Ранее автомобиль УАЗ, который передал бойцам губернатор Курганской области Вадим Шумков, помог перевезти тонны грузов и продуктов. Как рассказал участник СВО Александр Пылков, машину пригнали в конце лета 2023 года, когда только формировался отряд, поэтому добровольцы благодарны главе региона за помощь на передовой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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