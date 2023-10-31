При поддержке курганских БМП-3 десантники РФ разгромили отряды ВСУ под Бахмутом. Видео

31 октября 2023 в 22:29 Размер текста - 17 +

Техника отличается от других бронемашин скоростью, огневой мощью, и крепостью брони Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские десантники отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) севернее Артемовска (Бахмут). Противника бойцам РФ помогли ликвидировать подразделения на бронемашинах, произведенных в Кургане. Об этом рассказали в Минобороны страны. «Разведка сообщила об отрядах ВСУ, которые двигались в сторону наших позиций. В заданный район выдвинулась бронегруппа гвардейского соединения ВДВ на БМД-2К-АУ. Экипажи боевых машин открыли огонь прямой наводкой из 30-мм пушки. Потеряв часть личного состава, боевики отступили к ближайшему населенному пункту и заняли заброшенные дома. Для ликвидации укрывшегося противника были задействованы БМП-3. Огнем с закрытых огневых позиций личный состав ВСУ был уничтожен», — указано в ведомственном telegram-канале. БМП-3, которые выпускают на «Курганмашзаводе», не имеют аналогов и превосходят технику противника. Об этом рассказывал начальник главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Александр Шестаков во время отправки на фронт очередной партии машин. Техника имеет тепловизионную камеру для распознавания целей в ночное время и способна работать при температуре до -40 градусов.

Российские десантники отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) севернее Артемовска (Бахмут). Противника бойцам РФ помогли ликвидировать подразделения на бронемашинах, произведенных в Кургане. Об этом рассказали в Минобороны страны. «Разведка сообщила об отрядах ВСУ, которые двигались в сторону наших позиций. В заданный район выдвинулась бронегруппа гвардейского соединения ВДВ на БМД-2К-АУ. Экипажи боевых машин открыли огонь прямой наводкой из 30-мм пушки. Потеряв часть личного состава, боевики отступили к ближайшему населенному пункту и заняли заброшенные дома. Для ликвидации укрывшегося противника были задействованы БМП-3. Огнем с закрытых огневых позиций личный состав ВСУ был уничтожен», — указано в ведомственном telegram-канале. БМП-3, которые выпускают на «Курганмашзаводе», не имеют аналогов и превосходят технику противника. Об этом рассказывал начальник главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Александр Шестаков во время отправки на фронт очередной партии машин. Техника имеет тепловизионную камеру для распознавания целей в ночное время и способна работать при температуре до -40 градусов.