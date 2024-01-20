20 января 2024

Россияне раскупили путевки в Краснодарский край на 80%

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Уровень бронирования отелей вырос в полтора-четыре раза по сравнению с 2023 годом Фото:

В Краснодарского края уже на 80% распродана часть отелей на лето. Весной свободные места могут остаться только на август. Об этом сообщили в пресс-службе туроператора «Алеан».

«Пока номера в популярных отелях Кубани на лето есть, но уже сейчас загрузка ряда объектов достаточно высокая. Например, в Геленджике некоторые гостиницы в отдельные периоды забронированы на 70—80%», — сообщила пресс-служба туроператора «Известиям». В прошлом году в середине января уровне бронирования был в полтора-четыре раза меньше по сравнению в этим годом

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергея Ромашкина, туроператоры усиленно стараются стимулировать покупку поездок. Ромашкин уточнил, что они предлагают клиентам оплатить 30% от стоимости путевки и обещают, что в случае каких-либо изменений возврат денег будет стопроцентным.

Представители туристического агентства «Акапулько» рассказали, что покупать тур нужно за полгода до поездки. Так его стоимость будет на 30% ниже, чем перед началом отпускного сезона. При этом многие отели в Турции в этом году уже сейчас снизили цены на 10-15% на летний отдых, передает «Национальная служба новостей».

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В Краснодарского края уже на 80% распродана часть отелей на лето. Весной свободные места могут остаться только на август. Об этом сообщили в пресс-службе туроператора «Алеан». «Пока номера в популярных отелях Кубани на лето есть, но уже сейчас загрузка ряда объектов достаточно высокая. Например, в Геленджике некоторые гостиницы в отдельные периоды забронированы на 70—80%», — сообщила пресс-служба туроператора «Известиям». В прошлом году в середине января уровне бронирования был в полтора-четыре раза меньше по сравнению в этим годом По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергея Ромашкина, туроператоры усиленно стараются стимулировать покупку поездок. Ромашкин уточнил, что они предлагают клиентам оплатить 30% от стоимости путевки и обещают, что в случае каких-либо изменений возврат денег будет стопроцентным. Представители туристического агентства «Акапулько» рассказали, что покупать тур нужно за полгода до поездки. Так его стоимость будет на 30% ниже, чем перед началом отпускного сезона. При этом многие отели в Турции в этом году уже сейчас снизили цены на 10-15% на летний отдых, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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