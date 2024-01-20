20 января 2024

Замминистра обороны Украины захотел, чтобы РФ отказалась от ядерного оружия

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, ярс, мбр, ядерное оружие
Замминистра обороны Украины захотел отказа России от ядерного оружия Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

При заключений мирного соглашения по окончанию конфликта Россия должна будет отказаться от своего ядерного потенциала. Об этом заявил замминистра обороны Украины генерал Иван Гаврилюк.

«Будут подписаны соглашения — с одной стороны коалицией государств, поддерживающих Украину, а с другой — Россией. Этот документ должен включать отказ России от ядерного оружия, поскольку оно представляет угрозу для всего мира», — высказал свою мечту Гаврилюк немецком изданию Der Tagesspiegel. При этом, по его мнению, Украина должна восстановить свои границы 1991 года.

Советник офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявлял, что Украина не согласится на мирные переговоры с Россией, телеканал 360 рассказывал о его позиции в декабре. Подоляк неоднократно заявлял о том, что власти Украины выступают против любого сценария прекращения огня.

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При заключений мирного соглашения по окончанию конфликта Россия должна будет отказаться от своего ядерного потенциала. Об этом заявил замминистра обороны Украины генерал Иван Гаврилюк. «Будут подписаны соглашения — с одной стороны коалицией государств, поддерживающих Украину, а с другой — Россией. Этот документ должен включать отказ России от ядерного оружия, поскольку оно представляет угрозу для всего мира», — высказал свою мечту Гаврилюк немецком изданию Der Tagesspiegel. При этом, по его мнению, Украина должна восстановить свои границы 1991 года. Советник офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявлял, что Украина не согласится на мирные переговоры с Россией, телеканал 360 рассказывал о его позиции в декабре. Подоляк неоднократно заявлял о том, что власти Украины выступают против любого сценария прекращения огня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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