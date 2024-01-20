20 января 2024

Ленинградский губернатор Дрозденко: пожар произошел на терминале «Новатэка»

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Пожар в в порту Усть-Луга произошел на терминале компании «Новатэк». Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Пострадавших в результате пожара на терминале компании „Новатэк“ в порту Усть-Луга нет. Проведена эвакуация персонала», — написал Александр Дрозденко в своем официальном telegram-канале.

По словам губернатора Ленинградской области, к тушению пожара привлекли сотрудников МЧС. В Кингисеппском районе ввели режим повышенной готовности, отметил Дрозденко.

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Пожар в в порту Усть-Луга произошел на терминале компании «Новатэк». Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. «Пострадавших в результате пожара на терминале компании „Новатэк“ в порту Усть-Луга нет. Проведена эвакуация персонала», — написал Александр Дрозденко в своем официальном telegram-канале. По словам губернатора Ленинградской области, к тушению пожара привлекли сотрудников МЧС. В Кингисеппском районе ввели режим повышенной готовности, отметил Дрозденко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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