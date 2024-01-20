Ленинградский губернатор Дрозденко: пожар произошел на терминале «Новатэка»

Пожар в в порту Усть-Луга произошел на терминале компании «Новатэк». Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
«Пострадавших в результате пожара на терминале компании „Новатэк“ в порту Усть-Луга нет. Проведена эвакуация персонала», —
По словам губернатора Ленинградской области, к тушению пожара привлекли сотрудников МЧС. В Кингисеппском районе ввели режим повышенной готовности, отметил Дрозденко.
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