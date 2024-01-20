20 января 2024

Свердловчанина, задохнувшегося с девушкой в машине, искали всем городом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мрачный город. Тюмень , розыск, прохожий, преступник, мужчина, силуэт
Молодой человек пропал 18 января (архивное фото) Фото:

В поселке Зайково Ирбитского района (Свердловская область) молодого человека, который вместе с девушкой задохнулся в машине, искали всем городом с 18 января. Родственники парня написали объявление о пропаже и разместили его в ирбитских пабликах. Информация об этом появилась в соцсетях.

«Просьба ко всем! Позавчера потерялся человек — Дымшаков Дмитрий. Кто видел его вчера или сегодня, [он] уехал на этом автомобиле, отпишитесь, пожалуйста», — писало 20 января сообщество «Подслушано Ирбит» в соцсети.

Позже появилась информация, что молодого человека вместе с девушкой нашли мертвыми в машине в гараже. По некоторым данным, они отравились выхлопными газами, сидя в заведенном автомобиле.

Фото:
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Зайково Ирбитского района (Свердловская область) молодого человека, который вместе с девушкой задохнулся в машине, искали всем городом с 18 января. Родственники парня написали объявление о пропаже и разместили его в ирбитских пабликах. Информация об этом появилась в соцсетях. «Просьба ко всем! Позавчера потерялся человек — Дымшаков Дмитрий. Кто видел его вчера или сегодня, [он] уехал на этом автомобиле, отпишитесь, пожалуйста», — писало 20 января сообщество «Подслушано Ирбит» в соцсети. Позже появилась информация, что молодого человека вместе с девушкой нашли мертвыми в машине в гараже. По некоторым данным, они отравились выхлопными газами, сидя в заведенном автомобиле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...