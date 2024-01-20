Свердловчанина, задохнувшегося с девушкой в машине, искали всем городом. Фото

21 января 2024 в 10:27 Размер текста - 17 +

Молодой человек пропал 18 января (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В поселке Зайково Ирбитского района (Свердловская область) молодого человека, который вместе с девушкой задохнулся в машине, искали всем городом с 18 января. Родственники парня написали объявление о пропаже и разместили его в ирбитских пабликах. Информация об этом появилась в соцсетях. «Просьба ко всем! Позавчера потерялся человек — Дымшаков Дмитрий. Кто видел его вчера или сегодня, [он] уехал на этом автомобиле, отпишитесь, пожалуйста», — писало 20 января сообщество «Подслушано Ирбит» в соцсети. Позже появилась информация, что молодого человека вместе с девушкой нашли мертвыми в машине в гараже. По некоторым данным, они отравились выхлопными газами, сидя в заведенном автомобиле. Фото: сообщество «Подслушано Ирбит» в соцсети «Одноклассники» Фото: сообщество «Подслушано Ирбит» в соцсети «Одноклассники»

В поселке Зайково Ирбитского района (Свердловская область) молодого человека, который вместе с девушкой задохнулся в машине, искали всем городом с 18 января. Родственники парня написали объявление о пропаже и разместили его в ирбитских пабликах. Информация об этом появилась в соцсетях. «Просьба ко всем! Позавчера потерялся человек — Дымшаков Дмитрий. Кто видел его вчера или сегодня, [он] уехал на этом автомобиле, отпишитесь, пожалуйста», — писало 20 января сообщество «Подслушано Ирбит» в соцсети. Позже появилась информация, что молодого человека вместе с девушкой нашли мертвыми в машине в гараже. По некоторым данным, они отравились выхлопными газами, сидя в заведенном автомобиле.