В поселке Зайково Ирбитского района (Свердловская область) молодого человека, который вместе с девушкой задохнулся в машине, искали всем городом с 18 января. Родственники парня написали объявление о пропаже и разместили его в ирбитских пабликах. Информация об этом появилась в соцсетях.
«Просьба ко всем! Позавчера потерялся человек — Дымшаков Дмитрий. Кто видел его вчера или сегодня, [он] уехал на этом автомобиле, отпишитесь, пожалуйста», — писало 20 января сообщество «Подслушано Ирбит» в соцсети.
Позже появилась информация, что молодого человека вместе с девушкой нашли мертвыми в машине в гараже. По некоторым данным, они отравились выхлопными газами, сидя в заведенном автомобиле.
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