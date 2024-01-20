20 января 2024

В Свердловской области парень и девушка насмерть задохнулись в машине

© Служба новостей «URA.RU»
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Молодые люди закрыли гараж изнутри и сидели в заведенной машине Фото:

В поселке Зайково Ирбитского района (Свердловская область) парень и девушка насмерть задохнулись выхлопными газами, находясь в заведенной машине. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

«Молодой человек, которого искали на днях, найден мертвым в гараже с девушкой. Пара находилась в гараже с заведенным автомобилем, вследствие чего [они] задохнулись выхлопным газом», — передает telegram-канал «Инцидент Ирбит».

По информации из соцсети, молодой человек якобы покинул дом после конфликта и так и не вернулся. Также отмечается, что обнаруженные в гараже молодые люди закрыли дверь изнутри.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Ответ ожидается.

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В поселке Зайково Ирбитского района (Свердловская область) парень и девушка насмерть задохнулись выхлопными газами, находясь в заведенной машине. Об этом сообщили местные жители в соцсетях. «Молодой человек, которого искали на днях, найден мертвым в гараже с девушкой. Пара находилась в гараже с заведенным автомобилем, вследствие чего [они] задохнулись выхлопным газом», — передает telegram-канал «Инцидент Ирбит». По информации из соцсети, молодой человек якобы покинул дом после конфликта и так и не вернулся. Также отмечается, что обнаруженные в гараже молодые люди закрыли дверь изнутри. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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