Буданов признал, что у ВСУ «не все в порядке» на фронте

Глава ГУР частично признал провал контрнаступления ВСУ
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Буданов Кирилл,  stock
Кирилл Буданов заявил, что наступление Киева не стало катастрофой для ВСУ Фото:
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Заявления о том, что у ВСУ на фронте «все в порядке», не являются правдой. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) при минобороны Украины Кирилл Буданов.

Журналист The Financial Times в беседе с главой ГУР поднял тему контрнаступления Киева, в рамках которого Украина не достигла значимых успехов. «Говорить, что [у ВСУ] все в порядке, неправда», — сказал Кирилл Буданов в интервью. При этом он отказался признавать, что ВСУ столкнулись с катастрофой.

Украинские силы объявили о масштабном контрнаступлении в начале июня 2023 года. Однако попытки прорвать российскую оборону обернулись для ВСУ провалом. По словам президента РФ Владимира Путина, Киев за время этой операции потерял более 90 тысяч военных, передает RT. Недавно западные СМИ писали, что Украина сконцентрируется на активной обороне в 2024 году.

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Заявления о том, что у ВСУ на фронте «все в порядке», не являются правдой. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) при минобороны Украины Кирилл Буданов. Журналист The Financial Times в беседе с главой ГУР поднял тему контрнаступления Киева, в рамках которого Украина не достигла значимых успехов. «Говорить, что [у ВСУ] все в порядке, неправда», — сказал Кирилл Буданов в интервью. При этом он отказался признавать, что ВСУ столкнулись с катастрофой. Украинские силы объявили о масштабном контрнаступлении в начале июня 2023 года. Однако попытки прорвать российскую оборону обернулись для ВСУ провалом. По словам президента РФ Владимира Путина, Киев за время этой операции потерял более 90 тысяч военных, передает RT. Недавно западные СМИ писали, что Украина сконцентрируется на активной обороне в 2024 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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