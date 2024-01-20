В челябинском роддоме у пациентки в утробе умер ребенок

21 января 2024 в 11:55 Размер текста - 17 +

По предварительным данным, девочка умерла в утробе от гипоксии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В новогодние каникулы в Челябинске в роддоме ГКБ№8 у пациентки на 41-й неделе беременности в утробе умер ребенок. Об этом URA.RU рассказала близкая подруга женщины. «[Подруга] лежала в роддоме №8, ждала роды в январские праздники, КТГ (кардиотокография — прим. URA.RU) была плохая. Сотрудники роддома ничего не делали, говорили ждать врачей с выходных. Врачи пришли с выходных, а ребенок уже умер от гипоксии, моя подруга рожала мертвого ребенка», — рассказала URA.RU знакомая пациентки. Вскрытие показало, что если бы врачи вовремя среагировали, малышку можно было спасти. Женщину 3 января на 41-й недели беременности доставили в роддом ГКБ №8. На КТГ сердцебиение у ребенка было хорошее, пишет сайт «74.ру». Но 6 января на КТГ вышел результат семь баллов. Со слов пострадавшей, это уже первые признаки гипоксии. На следующий день она заметила слабые шевеления у ребенка, о чем сказала дежурному врачу, но та заверила, что все хорошо. Утром 9 января на УЗИ женщине сообщили, что сердцебиение не определяется и ребенок в утробе мертв. Заключение о смерти родители еще не получили. Но предварительно им сообщили, что девочка умерла от гипоксии. В пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области отметили, что по данному факту проводится служебная проверка. Роддом ГКБ №8 в праздники работал в штатном режиме. Пострадавшая также написала заявление в Следственный комитет с просьбой привлечь виновных к ответственности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В новогодние каникулы в Челябинске в роддоме ГКБ№8 у пациентки на 41-й неделе беременности в утробе умер ребенок. Об этом URA.RU рассказала близкая подруга женщины. «[Подруга] лежала в роддоме №8, ждала роды в январские праздники, КТГ (кардиотокография — прим. URA.RU) была плохая. Сотрудники роддома ничего не делали, говорили ждать врачей с выходных. Врачи пришли с выходных, а ребенок уже умер от гипоксии, моя подруга рожала мертвого ребенка», — рассказала URA.RU знакомая пациентки. Вскрытие показало, что если бы врачи вовремя среагировали, малышку можно было спасти. Женщину 3 января на 41-й недели беременности доставили в роддом ГКБ №8. На КТГ сердцебиение у ребенка было хорошее, пишет сайт «74.ру». Но 6 января на КТГ вышел результат семь баллов. Со слов пострадавшей, это уже первые признаки гипоксии. На следующий день она заметила слабые шевеления у ребенка, о чем сказала дежурному врачу, но та заверила, что все хорошо. Утром 9 января на УЗИ женщине сообщили, что сердцебиение не определяется и ребенок в утробе мертв. Заключение о смерти родители еще не получили. Но предварительно им сообщили, что девочка умерла от гипоксии. В пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области отметили, что по данному факту проводится служебная проверка. Роддом ГКБ №8 в праздники работал в штатном режиме. Пострадавшая также написала заявление в Следственный комитет с просьбой привлечь виновных к ответственности.