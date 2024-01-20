В Кургане из-за аварии на распределительной сети без воды остался частный сектор

Холодная вода пропала из домов горожан
В Кургане частный сектор и психоневрологический диспансер лишились холодной воды из-за коммунальной аварии. Об этом сообщила пресс-служба АО «Водный союз».
«Холодная вода пропала в связи с аварией на водопроводе по улице Горяева, 161 в Кургане», — указано в telegram-канале компании. Под отключение попали дома частного сектора и областной психдиспансер.
Без холодной воды в Кургане остались:
- частный сектор от улицы Лермонтова до улицы Зеленая;
- улица Горяева до улицы Чкалова;
- улица Лермонтова, дома 100 и 102;
- улица Калинина,105, 107, улица Смирнова, 7 (диспансер).
На месте работают бригады ремонтников. Вода вернется в дома курганцев после устранения аварии.
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