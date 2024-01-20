20 января 2024
19 января 2024

В Кургане из-за аварии на распределительной сети без воды остался частный сектор

© Служба новостей «URA.RU»
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Отключение ХВС. Курган , нет воды, отключение воды, водоснабжение, водопроводный кран, хвс
Холодная вода пропала из домов горожан Фото:

В Кургане частный сектор и психоневрологический диспансер лишились холодной воды из-за коммунальной аварии. Об этом сообщила пресс-служба АО «Водный союз».

«Холодная вода пропала в связи с аварией на водопроводе по улице Горяева, 161 в Кургане», — указано в telegram-канале компании. Под отключение попали дома частного сектора и областной психдиспансер.

Без холодной воды в Кургане остались:

  • частный сектор от улицы Лермонтова до улицы Зеленая;
  • улица Горяева до улицы Чкалова;
  • улица Лермонтова, дома 100 и 102;
  • улица Калинина,105, 107, улица Смирнова, 7 (диспансер).

На месте работают бригады ремонтников. Вода вернется в дома курганцев после устранения аварии.

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В Кургане частный сектор и психоневрологический диспансер лишились холодной воды из-за коммунальной аварии. Об этом сообщила пресс-служба АО «Водный союз». «Холодная вода пропала в связи с аварией на водопроводе по улице Горяева, 161 в Кургане», — указано в telegram-канале компании. Под отключение попали дома частного сектора и областной психдиспансер. Без холодной воды в Кургане остались: На месте работают бригады ремонтников. Вода вернется в дома курганцев после устранения аварии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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