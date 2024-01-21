Shot: отец 15-летнего рэпера Baby Melo назвал его задержание беспределом

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Амиран Меладзе назвал задержание Baby Melo беспределом Фото:

Отец 15-летнего рэпера Baby Melo (Гога Меладзе) назвал задержание сына «беспределом». Об этом написали в telegram-канале Shot.

«Отец певца недоумевает, за что задержали Гогу, и называет все произошедшее беспределом», — передает telegram-канал. По словам Амирана Меладзе, его сын ходил в театральную студию и просто вжился в образ дерзкого рэпера.

По словам Меладзе-старшего, его сын не сказал ни одного бранного слова на концерте. Также о задержании родителям никто не сообщил, они все узнали от друзей музыканта.

Музыкантов Baby Melo и Badri задержали 21 января во время выступления в Санкт-Петербурге, пишет VSE42.Ru. Позже стало известно, что Меладзе перевели в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

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Отец 15-летнего рэпера Baby Melo (Гога Меладзе) назвал задержание сына «беспределом». Об этом написали в telegram-канале Shot. «Отец певца недоумевает, за что задержали Гогу, и называет все произошедшее беспределом», — передает telegram-канал. По словам Амирана Меладзе, его сын ходил в театральную студию и просто вжился в образ дерзкого рэпера. По словам Меладзе-старшего, его сын не сказал ни одного бранного слова на концерте. Также о задержании родителям никто не сообщил, они все узнали от друзей музыканта. Музыкантов Baby Melo и Badri задержали 21 января во время выступления в Санкт-Петербурге, пишет VSE42.Ru. Позже стало известно, что Меладзе перевели в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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