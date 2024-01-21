Shot: отец 15-летнего рэпера Baby Melo назвал его задержание беспределом

21 января 2024 в 12:23 Размер текста - 17 +

Амиран Меладзе назвал задержание Baby Melo беспределом Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Отец 15-летнего рэпера Baby Melo (Гога Меладзе) назвал задержание сына «беспределом». Об этом написали в telegram-канале Shot. «Отец певца недоумевает, за что задержали Гогу, и называет все произошедшее беспределом», — передает telegram-канал. По словам Амирана Меладзе, его сын ходил в театральную студию и просто вжился в образ дерзкого рэпера. По словам Меладзе-старшего, его сын не сказал ни одного бранного слова на концерте. Также о задержании родителям никто не сообщил, они все узнали от друзей музыканта. Музыкантов Baby Melo и Badri задержали 21 января во время выступления в Санкт-Петербурге, пишет VSE42.Ru. Позже стало известно, что Меладзе перевели в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

Отец 15-летнего рэпера Baby Melo (Гога Меладзе) назвал задержание сына «беспределом». Об этом написали в telegram-канале Shot. «Отец певца недоумевает, за что задержали Гогу, и называет все произошедшее беспределом», — передает telegram-канал. По словам Амирана Меладзе, его сын ходил в театральную студию и просто вжился в образ дерзкого рэпера. По словам Меладзе-старшего, его сын не сказал ни одного бранного слова на концерте. Также о задержании родителям никто не сообщил, они все узнали от друзей музыканта. Музыкантов Baby Melo и Badri задержали 21 января во время выступления в Санкт-Петербурге, пишет VSE42.Ru. Позже стало известно, что Меладзе перевели в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.