Природа Погода На Челябинскую область надвигается метель 21 января 2024 в 12:41 Размер текста - 17 + Сегодня вечером в Челябинской области начнется снег, местами осадки будут сильными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области 21—22 января прогнозируются снегопады и метель. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «От Челябинского гидрометцентра получен прогноз о неблагоприятных погодных явлениях. В отдельных районах Челябинской области ожидается снег, местами сильный, метели, на дорогах снежные заносы, гололедица», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Осадки в виде снега пройдут на территории всей области с 23:00 21 января до 20:00 22 января. Выпадет до семи миллиметров осадков. В Челябинской области 21—22 января прогнозируются снегопады и метель. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «От Челябинского гидрометцентра получен прогноз о неблагоприятных погодных явлениях. В отдельных районах Челябинской области ожидается снег, местами сильный, метели, на дорогах снежные заносы, гололедица», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Осадки в виде снега пройдут на территории всей области с 23:00 21 января до 20:00 22 января. Выпадет до семи миллиметров осадков. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям