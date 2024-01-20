На Челябинскую область надвигается метель

Сегодня вечером в Челябинской области начнется снег, местами осадки будут сильными
В Челябинской области 21—22 января прогнозируются снегопады и метель. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«От Челябинского гидрометцентра получен прогноз о неблагоприятных погодных явлениях. В отдельных районах Челябинской области ожидается снег, местами сильный, метели, на дорогах снежные заносы, гололедица», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Осадки в виде снега пройдут на территории всей области с 23:00 21 января до 20:00 22 января. Выпадет до семи миллиметров осадков.
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