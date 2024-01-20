20 января 2024
19 января 2024

На Челябинскую область надвигается метель

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, снег, буран, метель, погода, непогода, ограда, городской пейзаж, снегопад, климат, забор
Сегодня вечером в Челябинской области начнется снег, местами осадки будут сильными Фото:

В Челябинской области 21—22 января прогнозируются снегопады и метель. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«От Челябинского гидрометцентра получен прогноз о неблагоприятных погодных явлениях. В отдельных районах Челябинской области ожидается снег, местами сильный, метели, на дорогах снежные заносы, гололедица», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Осадки в виде снега пройдут на территории всей области с 23:00 21 января до 20:00 22 января. Выпадет до семи миллиметров осадков.

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В Челябинской области 21—22 января прогнозируются снегопады и метель. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «От Челябинского гидрометцентра получен прогноз о неблагоприятных погодных явлениях. В отдельных районах Челябинской области ожидается снег, местами сильный, метели, на дорогах снежные заносы, гололедица», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Осадки в виде снега пройдут на территории всей области с 23:00 21 января до 20:00 22 января. Выпадет до семи миллиметров осадков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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