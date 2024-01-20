В ХМАО станет проще узнавать о школьных актировках

В мобильном приложении «Госуслуги «Моя Югра» начал функционировать сервис отправки push-уведомлений. Благодаря ему жителям ХМАО станет проще узнавать об актировочных днях в населенных пунктах округа, сообщили в правительстве.
«Узнать об актированных днях? Проще простого! Теперь в мобильном приложении «Госуслуги «Моя Югра» функционирует сервис отправки push-уведомлений», — написано в telegram-канале ведомства.
Чтобы подключить отправку push-уведомлений, нужно обновить приложение до версии 3.7.0; в главном меню открыть сервис «Актированные дни»; выбрать нужный населенный пункт; кликнуть кнопку «Получить услугу» и нажать «Получать уведомления». Так, по словам мэрии, жители округа точно не пропустят сообщение об актировке.
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