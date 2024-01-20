20 января 2024
19 января 2024

В ХМАО станет проще узнавать о школьных актировках

© Служба новостей «URA.RU»
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Старт регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в гимназии № 39. Екатеринбург, гимназия, обучение, учеба, школьный класс, парта, каникулы, школа, среднее образование, образование, школьная парта, пустые парты
В мобильное приложение «Госуслуги «Моя Югра» добавили push-уведомления Фото:

В мобильном приложении «Госуслуги «Моя Югра» начал функционировать сервис отправки push-уведомлений. Благодаря ему жителям ХМАО станет проще узнавать об актировочных днях в населенных пунктах округа, сообщили в правительстве.

«Узнать об актированных днях? Проще простого! Теперь в мобильном приложении «Госуслуги «Моя Югра» функционирует сервис отправки push-уведомлений», — написано в telegram-канале ведомства.

Чтобы подключить отправку push-уведомлений, нужно обновить приложение до версии 3.7.0; в главном меню открыть сервис «Актированные дни»; выбрать нужный населенный пункт; кликнуть кнопку «Получить услугу» и нажать «Получать уведомления». Так, по словам мэрии, жители округа точно не пропустят сообщение об актировке.

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В мобильном приложении «Госуслуги «Моя Югра» начал функционировать сервис отправки push-уведомлений. Благодаря ему жителям ХМАО станет проще узнавать об актировочных днях в населенных пунктах округа, сообщили в правительстве. «Узнать об актированных днях? Проще простого! Теперь в мобильном приложении «Госуслуги «Моя Югра» функционирует сервис отправки push-уведомлений», — написано в telegram-канале ведомства. Чтобы подключить отправку push-уведомлений, нужно обновить приложение до версии 3.7.0; в главном меню открыть сервис «Актированные дни»; выбрать нужный населенный пункт; кликнуть кнопку «Получить услугу» и нажать «Получать уведомления». Так, по словам мэрии, жители округа точно не пропустят сообщение об актировке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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