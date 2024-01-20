20 января 2024

Свердловские прокуроры проверят школу, где детей накормили стеклом

© Служба новостей «URA.RU»
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Субботник на территории Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн. Екатеринбург, продукты, хлеб, пища, еда
Прокуратура также проверит поставщика хлеба Фото:

Прокуратура совместно с Роспотребнадзором проверит соблюдение законодательства при организации питания в нижнетагильской школе, где учащимся подали хлеб с кусочками стекла. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

«Будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства как организатором питания в данном учебном заведении, так и поставщиками продуктов питания. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении.

Ранее мать ученицы первого класса горно-металлургической школы сообщила журналистам о случае попадания стекла в хлеб, что якобы вызвало травмы у нескольких детей. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке инцидента в нижнетагильской школе.

Источник, близкий к администрации учебного заведения, заявил, что информация о содержании стекла в хлебе, привезенном в школьную столовую, не подтвердилась. Он добавил, что никаких травм и скорых не было, а стекло первоклассница принесла в руке.

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Прокуратура совместно с Роспотребнадзором проверит соблюдение законодательства при организации питания в нижнетагильской школе, где учащимся подали хлеб с кусочками стекла. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области. «Будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства как организатором питания в данном учебном заведении, так и поставщиками продуктов питания. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении. Ранее мать ученицы первого класса горно-металлургической школы сообщила журналистам о случае попадания стекла в хлеб, что якобы вызвало травмы у нескольких детей. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке инцидента в нижнетагильской школе. Источник, близкий к администрации учебного заведения, заявил, что информация о содержании стекла в хлебе, привезенном в школьную столовую, не подтвердилась. Он добавил, что никаких травм и скорых не было, а стекло первоклассница принесла в руке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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