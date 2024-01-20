20 января 2024

В Нижнем Тагиле без вести пропала 14-летняя школьница. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка по орловским местам. Екатеринбург, ребенок, зима, девочка, образование, школьница
Девочка была одета в черно-белый пуховик и светлые штаны (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле 20 января 14-летняя Ангелина Хлебникова вышла на прогулку, но так и не вернулась. Информация об этом появилась в соцсетях.

«Хлебникова Ангелина. Ей 14 лет, рост примерно 165 см. Вчера, 20 января, около 14:00 вышла из дома, сначала планировала зайти в магазин, а потом погулять с подружками и не вернулась», — передает слова матери telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

В сообщении сказано, что полиция и родственники искали девочку всю ночь, но безрезультатно. «Весь Дзержинский район вверх дном перевернули уже. Может кто видел ее в подъезде с другими девочками, может у кого-то осталась ночевать, пожалуйста, сообщите любую информацию», — просит мать пропавшей школьницы.

Ангелина была одета в черно-белый пуховик (больше белого), также на ней были светлые штаны клеш в клетку и сапоги на шнурках. Девочка вышла из дома без телефона. Всем, кто видел или знает что-либо о местонахождении ребенка, просьба позвонить в полицию по номеру 112.

Ориентировка на пропавшую девочку
Ориентировка на пропавшую девочку
Фото:

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В Нижнем Тагиле 20 января 14-летняя Ангелина Хлебникова вышла на прогулку, но так и не вернулась. Информация об этом появилась в соцсетях. «Хлебникова Ангелина. Ей 14 лет, рост примерно 165 см. Вчера, 20 января, около 14:00 вышла из дома, сначала планировала зайти в магазин, а потом погулять с подружками и не вернулась», — передает слова матери telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». В сообщении сказано, что полиция и родственники искали девочку всю ночь, но безрезультатно. «Весь Дзержинский район вверх дном перевернули уже. Может кто видел ее в подъезде с другими девочками, может у кого-то осталась ночевать, пожалуйста, сообщите любую информацию», — просит мать пропавшей школьницы. Ангелина была одета в черно-белый пуховик (больше белого), также на ней были светлые штаны клеш в клетку и сапоги на шнурках. Девочка вышла из дома без телефона. Всем, кто видел или знает что-либо о местонахождении ребенка, просьба позвонить в полицию по номеру 112.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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