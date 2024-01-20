В Нижнем Тагиле без вести пропала 14-летняя школьница. Фото

21 января 2024 в 15:21 Размер текста - 17 +

Девочка была одета в черно-белый пуховик и светлые штаны (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Нижнем Тагиле 20 января 14-летняя Ангелина Хлебникова вышла на прогулку, но так и не вернулась. Информация об этом появилась в соцсетях. «Хлебникова Ангелина. Ей 14 лет, рост примерно 165 см. Вчера, 20 января, около 14:00 вышла из дома, сначала планировала зайти в магазин, а потом погулять с подружками и не вернулась», — передает слова матери telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». В сообщении сказано, что полиция и родственники искали девочку всю ночь, но безрезультатно. «Весь Дзержинский район вверх дном перевернули уже. Может кто видел ее в подъезде с другими девочками, может у кого-то осталась ночевать, пожалуйста, сообщите любую информацию», — просит мать пропавшей школьницы. Ангелина была одета в черно-белый пуховик (больше белого), также на ней были светлые штаны клеш в клетку и сапоги на шнурках. Девочка вышла из дома без телефона. Всем, кто видел или знает что-либо о местонахождении ребенка, просьба позвонить в полицию по номеру 112. Ориентировка на пропавшую девочку Фото: telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил», https://t.me/incident_tagil/18647

В Нижнем Тагиле 20 января 14-летняя Ангелина Хлебникова вышла на прогулку, но так и не вернулась. Информация об этом появилась в соцсетях. «Хлебникова Ангелина. Ей 14 лет, рост примерно 165 см. Вчера, 20 января, около 14:00 вышла из дома, сначала планировала зайти в магазин, а потом погулять с подружками и не вернулась», — передает слова матери telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». В сообщении сказано, что полиция и родственники искали девочку всю ночь, но безрезультатно. «Весь Дзержинский район вверх дном перевернули уже. Может кто видел ее в подъезде с другими девочками, может у кого-то осталась ночевать, пожалуйста, сообщите любую информацию», — просит мать пропавшей школьницы. Ангелина была одета в черно-белый пуховик (больше белого), также на ней были светлые штаны клеш в клетку и сапоги на шнурках. Девочка вышла из дома без телефона. Всем, кто видел или знает что-либо о местонахождении ребенка, просьба позвонить в полицию по номеру 112.