Мошенница в Челябинске от имени директора центра «Звездный дождь» просит помощи

21 января 2024 в 15:41 Размер текста - 17 +

Мошенница требует от благотворителей деньги якобы на поход детей в кино Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Челябинске мошенница от имени директора центра помощи детям с аутизмом «Звездный дождь» Елены Жерновой просит у благотворителей финансовой помощи. Обманутые перевели аферистке десятки тысяч рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе центра. «Неизвестная женщина выдает себя за Елену Жернову, директора крупного центра помощи детям с аутизмом и другими ментальными нарушениями „Звездный дождь“. Мошенница требует от благотворителей деньги сначала на якобы поход детей в кино, потом на подарки, потом на памперсы», — рассказали URA.RU в пресс-службе центра. Обмануты уже десятки граждан и организаций, которые перевели мошеннице деньги. Женщина звонит с номера телефона, заканчивающегося на …40-67. В полицию никто из пострадавших обращаться не стал. По мнению представителей «Звездного дождя», люди боятся признаться, что стали жертвой обмана. Своими действиями мошенница нанесла ущерб репутации не только центра, но и всей благотворительной деятельности. Автономная некоммерческая организация «Звездный дождь» была основана в Челябинске в 2006 году инициативной группой родителей, которые воспитывают детей с ментальными особенностями развития. «Звездный дождь» — самая крупная НКО Уральского федерального округа, занимающаяся поддержкой семей, воспитывающих детей с расстройством аутистического спектра. В центре работают также с родителями, которые не знаю, что делать со своим особенным ребенком. Большая часть услуг предоставляется бесплатно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске мошенница от имени директора центра помощи детям с аутизмом «Звездный дождь» Елены Жерновой просит у благотворителей финансовой помощи. Обманутые перевели аферистке десятки тысяч рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе центра. «Неизвестная женщина выдает себя за Елену Жернову, директора крупного центра помощи детям с аутизмом и другими ментальными нарушениями „Звездный дождь“. Мошенница требует от благотворителей деньги сначала на якобы поход детей в кино, потом на подарки, потом на памперсы», — рассказали URA.RU в пресс-службе центра. Обмануты уже десятки граждан и организаций, которые перевели мошеннице деньги. Женщина звонит с номера телефона, заканчивающегося на …40-67. В полицию никто из пострадавших обращаться не стал. По мнению представителей «Звездного дождя», люди боятся признаться, что стали жертвой обмана. Своими действиями мошенница нанесла ущерб репутации не только центра, но и всей благотворительной деятельности. Автономная некоммерческая организация «Звездный дождь» была основана в Челябинске в 2006 году инициативной группой родителей, которые воспитывают детей с ментальными особенностями развития. «Звездный дождь» — самая крупная НКО Уральского федерального округа, занимающаяся поддержкой семей, воспитывающих детей с расстройством аутистического спектра. В центре работают также с родителями, которые не знаю, что делать со своим особенным ребенком. Большая часть услуг предоставляется бесплатно.