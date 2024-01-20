В ХМАО откроется штаб по сбору подписей за Бориса Надеждина

21 января 2024 в 17:42 Размер текста - 17 +

Бориса Надеждин собрал уже более 50 тысяч подписей и сейчас открывает свой штаб в ХМАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В трех городах ХМАО: Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске сформирован штаб и актив сборщиков подписей за кандидата в президенты России от партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина. Об этом рассказала координатор штаба Полина Змановская. «Сформирован штаб и актив сборщиков в трех городах: Ханты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск. В Ханты-Мансийске будет точка сбора, в Сургуте, скорее всего, мобильные сборщики будут ездить по заявкам. С Нижневартовском пока неясно насчет офиса, точно будут мобильные сборщики», — сообщила Muksun.fm Змановская. Волонтеры создали telegram-канал штаба Надеждина в ХМАО. К сбору подписей активисты приступят 22 января. ЦИК разрешил политику сбор с 28 декабря 2023 года. Для участия в выборах до 31 января ему нужно собрать 100 тысяч подписей. Сейчас у кандидата есть уже чуть больше половины этого количества. Ранее URA.RU сообщало, что из ХМАО в ЦИК была отправлена первая партия подписей в поддержку кандидата Владимира Путина. Всего в список претендентов на пост президента России на выборах в марте вошли 11 человек. Среди них Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от объединенного блока партий «Новые люди» и «Партии Роста», Николай Харитонов от КПРФ и другие.

В трех городах ХМАО: Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске сформирован штаб и актив сборщиков подписей за кандидата в президенты России от партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина. Об этом рассказала координатор штаба Полина Змановская. «Сформирован штаб и актив сборщиков в трех городах: Ханты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск. В Ханты-Мансийске будет точка сбора, в Сургуте, скорее всего, мобильные сборщики будут ездить по заявкам. С Нижневартовском пока неясно насчет офиса, точно будут мобильные сборщики», — сообщила Muksun.fm Змановская. Волонтеры создали telegram-канал штаба Надеждина в ХМАО. К сбору подписей активисты приступят 22 января. ЦИК разрешил политику сбор с 28 декабря 2023 года. Для участия в выборах до 31 января ему нужно собрать 100 тысяч подписей. Сейчас у кандидата есть уже чуть больше половины этого количества. Ранее URA.RU сообщало, что из ХМАО в ЦИК была отправлена первая партия подписей в поддержку кандидата Владимира Путина. Всего в список претендентов на пост президента России на выборах в марте вошли 11 человек. Среди них Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от объединенного блока партий «Новые люди» и «Партии Роста», Николай Харитонов от КПРФ и другие.