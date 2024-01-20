20 января 2024
19 января 2024

Губернатор ЯНАО высказался о обстреле ВСУ рынка в Донецке

Артюхов: обстрел рынка в Донецке чудовищное преступление против мирных жителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание по подготовке Госсовета по транспорту. Москва, артюхов дмитрий
Артюхов назвал обстрел ВСУ рынка в Донецке чудовищным преступлением против мирных жителей Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назвал обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) рынка в Донецке чудовищным преступлением против мирных жителей. Он сказал, что жестокости киевского режима нет никаких оправданий.

«Жестокости киевского режима нет никаких оправданий. Сегодня ВСУ обстреляли рынок в Донецке, удар нанесли в выходной — в самое оживленное время. Чудовищное преступление против мирных жителей», — написал Артюхов в своем telegram-канале.

От своего лица и лица всех жителей ЯНАО глава региона принес глубокие соболезнования близким погибших и пожелал скорейшего восстановления пострадавшим. Он добавил, что Ямал поддерживает Донбасс и всегда готов ему помочь.

Артюхов не первый раз поражается жестокости киевского режима. Обстрел Белгорода, по его словам, был диким и бесчеловечным преступлением.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назвал обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) рынка в Донецке чудовищным преступлением против мирных жителей. Он сказал, что жестокости киевского режима нет никаких оправданий. «Жестокости киевского режима нет никаких оправданий. Сегодня ВСУ обстреляли рынок в Донецке, удар нанесли в выходной — в самое оживленное время. Чудовищное преступление против мирных жителей», — написал Артюхов в своем telegram-канале. От своего лица и лица всех жителей ЯНАО глава региона принес глубокие соболезнования близким погибших и пожелал скорейшего восстановления пострадавшим. Он добавил, что Ямал поддерживает Донбасс и всегда готов ему помочь. Артюхов не первый раз поражается жестокости киевского режима. Обстрел Белгорода, по его словам, был диким и бесчеловечным преступлением.
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