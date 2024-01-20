Губернатор ЯНАО высказался о обстреле ВСУ рынка в Донецке

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назвал обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) рынка в Донецке чудовищным преступлением против мирных жителей. Он сказал, что жестокости киевского режима нет никаких оправданий.
«Жестокости киевского режима нет никаких оправданий. Сегодня ВСУ обстреляли рынок в Донецке, удар нанесли в выходной — в самое оживленное время. Чудовищное преступление против мирных жителей», — написал Артюхов в своем telegram-канале.
От своего лица и лица всех жителей ЯНАО глава региона принес глубокие соболезнования близким погибших и пожелал скорейшего восстановления пострадавшим. Он добавил, что Ямал поддерживает Донбасс и всегда готов ему помочь.
Артюхов не первый раз поражается жестокости киевского режима. Обстрел Белгорода, по его словам, был диким и бесчеловечным преступлением.
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