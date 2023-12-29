Губернатор ЯНАО высказался о ситуации в Белгороде

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сказал, что весь округ потрясен жестокостью киевского режима. Он выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что Ямал будет готов оказать любую необходимую помощь.
«Ямал потрясен жестокостью киевского режима, которая привела к жертвам среди мирного населения Белгорода. <…> Скорбим по погибшим от обстрелов, наши глубокие соболезнования близким. Молимся о скорейшем выздоровлении пострадавших. Наш округ готов оказать любую необходимую помощь белгородцам», — такие слова Артюхов написал в своем telegram-канале.
Глава ЯНАО добавил, что обстрел Белгорода — «дикое, бесчеловечное преступление». Он выразил поддержку и заверил, в готовности содействовать в оказании помощи.
Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород перед Новым годом. Удар пришелся по центру города. Из-за разлета осколков пострадали как минимум пять человек, в том числе двое детей.
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