Прохожие нашли пьяного подростка без сознания около реки в Челябинской области

21 января 2024 в 18:29 Размер текста - 17 +

На место, где обнаружили подростка, выезжали все экстренные службы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Троицке (Челябинская область) около реки случайные прохожие нашли подростка без сознания, рядом с ним лежала бутылка водки. С серьезным обморожением юношу экстренно доставили в Челябинск, рассказал URA.RU источник, близкий к медицинским кругам. «В Троицке сегодня около 11 часов дня на речке случайные прохожие нашли подростка в коме. Рядом валялась бутылка водки. Парень сильно замерз, с серьезными травмами его срочно доставили в больницу в Челябинск», — рассказал URA.RU источник. В больнице Троицка пришедший в сознание юноша признался, что пил водку. Налицо были явные признаки опьянения, но результатов токсикологические исследования еще нет. Осмотревшие юношу специалисты предположили обморожение четвертой степени. Скорее всего, подростку предстоит ампутация. Также у него пострадали колени, добавил источник. В ГБУЗ «Областная больница города Троицк» журналисту URA.RU подтвердили информацию о том, что к ним поступил несовершеннолетний с обморожением. «Полиция была оповещена сразу же», — добавили в медицинском учреждении. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области также подтвердили информацию об обнаруженном в Троицке около реки подростке. «Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних проводят проверку, в том числе, будут связываться с родителями. Обстоятельства дела выясняются», — прокомментировали URA.RU в полицейском главке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Троицке (Челябинская область) около реки случайные прохожие нашли подростка без сознания, рядом с ним лежала бутылка водки. С серьезным обморожением юношу экстренно доставили в Челябинск, рассказал URA.RU источник, близкий к медицинским кругам. «В Троицке сегодня около 11 часов дня на речке случайные прохожие нашли подростка в коме. Рядом валялась бутылка водки. Парень сильно замерз, с серьезными травмами его срочно доставили в больницу в Челябинск», — рассказал URA.RU источник. В больнице Троицка пришедший в сознание юноша признался, что пил водку. Налицо были явные признаки опьянения, но результатов токсикологические исследования еще нет. Осмотревшие юношу специалисты предположили обморожение четвертой степени. Скорее всего, подростку предстоит ампутация. Также у него пострадали колени, добавил источник. В ГБУЗ «Областная больница города Троицк» журналисту URA.RU подтвердили информацию о том, что к ним поступил несовершеннолетний с обморожением. «Полиция была оповещена сразу же», — добавили в медицинском учреждении. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области также подтвердили информацию об обнаруженном в Троицке около реки подростке. «Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних проводят проверку, в том числе, будут связываться с родителями. Обстоятельства дела выясняются», — прокомментировали URA.RU в полицейском главке.