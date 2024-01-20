Прохожие нашли пьяного подростка без сознания около реки в Челябинской области

В Троицке (Челябинская область) около реки случайные прохожие нашли подростка без сознания, рядом с ним лежала бутылка водки. С серьезным обморожением юношу экстренно доставили в Челябинск, рассказал URA.RU источник, близкий к медицинским кругам.
«В Троицке сегодня около 11 часов дня на речке случайные прохожие нашли подростка в коме. Рядом валялась бутылка водки. Парень сильно замерз, с серьезными травмами его срочно доставили в больницу в Челябинск», — рассказал URA.RU источник.
В больнице Троицка пришедший в сознание юноша признался, что пил водку. Налицо были явные признаки опьянения, но результатов токсикологические исследования еще нет. Осмотревшие юношу специалисты предположили обморожение четвертой степени. Скорее всего, подростку предстоит ампутация. Также у него пострадали колени, добавил источник.
В ГБУЗ «Областная больница города Троицк» журналисту URA.RU подтвердили информацию о том, что к ним поступил несовершеннолетний с обморожением. «Полиция была оповещена сразу же», — добавили в медицинском учреждении.
В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области также подтвердили информацию об обнаруженном в Троицке около реки подростке. «Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних проводят проверку, в том числе, будут связываться с родителями. Обстоятельства дела выясняются», — прокомментировали URA.RU в полицейском главке.
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