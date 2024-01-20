Голый мужчина валялся в сугробе и бросался на людей (архивное фото)
В Екатеринбурге в Верх-Исетском районе (ВИЗ) голый мужчина бегал по улице, валялся в снегу, а позже напал на прохожего. Об этом сообщили очевидцы.
«На ВИЗе по улице Заводская бегает голый мужчина и толкает прохожих», — пишет telegram-канал «Гнилой Екатеринбург». На кадрах видно, что обнаженный мужчина прыгнул на проходящего мимо человека так, что тот упал на землю.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. Там рассказали, что сотрудники полиции задержали дебошира. Им оказался мужчина 1991 года рождения. Его передали медикам для оказания соответствующей помощи.
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