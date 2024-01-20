20 января 2024

В Екатеринбурге мужчина без трусов напал на прохожего. Видео

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Снежные кучи, сугробы и сосульки. Челябинск, сугроб, холод, зима, жкх, снежная куча, коммунальные службы, мороз
Голый мужчина валялся в сугробе и бросался на людей (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в Верх-Исетском районе (ВИЗ) голый мужчина бегал по улице, валялся в снегу, а позже напал на прохожего. Об этом сообщили очевидцы.

«На ВИЗе по улице Заводская бегает голый мужчина и толкает прохожих», — пишет telegram-канал «Гнилой Екатеринбург». На кадрах видно, что обнаженный мужчина прыгнул на проходящего мимо человека так, что тот упал на землю.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. Там рассказали, что сотрудники полиции задержали дебошира. Им оказался мужчина 1991 года рождения. Его передали медикам для оказания соответствующей помощи.

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В Екатеринбурге в Верх-Исетском районе (ВИЗ) голый мужчина бегал по улице, валялся в снегу, а позже напал на прохожего. Об этом сообщили очевидцы. «На ВИЗе по улице Заводская бегает голый мужчина и толкает прохожих», — пишет telegram-канал «Гнилой Екатеринбург». На кадрах видно, что обнаженный мужчина прыгнул на проходящего мимо человека так, что тот упал на землю. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. Там рассказали, что сотрудники полиции задержали дебошира. Им оказался мужчина 1991 года рождения. Его передали медикам для оказания соответствующей помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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