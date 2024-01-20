Происшествия В Екатеринбурге мужчина без трусов напал на прохожего. Видео 21 января 2024 в 18:35 Размер текста - 17 + Голый мужчина валялся в сугробе и бросался на людей (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге в Верх-Исетском районе (ВИЗ) голый мужчина бегал по улице, валялся в снегу, а позже напал на прохожего. Об этом сообщили очевидцы. «На ВИЗе по улице Заводская бегает голый мужчина и толкает прохожих», — пишет telegram-канал «Гнилой Екатеринбург». На кадрах видно, что обнаженный мужчина прыгнул на проходящего мимо человека так, что тот упал на землю. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. Там рассказали, что сотрудники полиции задержали дебошира. Им оказался мужчина 1991 года рождения. Его передали медикам для оказания соответствующей помощи. В Екатеринбурге в Верх-Исетском районе (ВИЗ) голый мужчина бегал по улице, валялся в снегу, а позже напал на прохожего. Об этом сообщили очевидцы. «На ВИЗе по улице Заводская бегает голый мужчина и толкает прохожих», — пишет telegram-канал «Гнилой Екатеринбург». На кадрах видно, что обнаженный мужчина прыгнул на проходящего мимо человека так, что тот упал на землю. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. Там рассказали, что сотрудники полиции задержали дебошира. Им оказался мужчина 1991 года рождения. Его передали медикам для оказания соответствующей помощи. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям