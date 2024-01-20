Сенатор Муратов: винный склад в центре Кургана задаст стиль жилому кварталу

Облик реконструированного Казенного винного склада по улице Урицкого в Кургане задаст стиль для жилой застройки территории. Об этом рассказал сенатор от Курганской области Сергей Муратов. Объект сносить нельзя, чтобы не нарушать закон. В регионе по инициативе губернатора области Вадима Шумкова реализуется масштабная программа по восстановлению исторических зданий. Склад, построенный в начале XX века, входит в целевой проект.
«Вся территория застройки квартала по стилю будет коррелировать с этим зданием (Казенным винным складом — прим. URA.RU). Это будет уникальный квартал по индивидуальному проекту, который увековечит имена курганских промышленников и меценатов», — пояснил Сергей Муратов в интервью 45.RU.
За реконструкцией исторических зданий региона Шумков следит лично. В конце 2023 года после критики губернатора в Шадринске отремонтировали шесть объектов культурного наследия. Глава области регулярно дает соответствующие поручения муниципалитетам и поддерживает восстановление храмов.
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