20 января 2024
19 января 2024

Сенатор Муратов: винный склад в центре Кургана задаст стиль жилому кварталу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, кладка, кирпичи, строительство
Казенный винный склад является объектом культурного наследия (архивное фото) Фото:

Облик реконструированного Казенного винного склада по улице Урицкого в Кургане задаст стиль для жилой застройки территории. Об этом рассказал сенатор от Курганской области Сергей Муратов. Объект сносить нельзя, чтобы не нарушать закон. В регионе по инициативе губернатора области Вадима Шумкова реализуется масштабная программа по восстановлению исторических зданий. Склад, построенный в начале XX века, входит в целевой проект.

«Вся территория застройки квартала по стилю будет коррелировать с этим зданием (Казенным винным складом — прим. URA.RU). Это будет уникальный квартал по индивидуальному проекту, который увековечит имена курганских промышленников и меценатов», — пояснил Сергей Муратов в интервью 45.RU.

За реконструкцией исторических зданий региона Шумков следит лично. В конце 2023 года после критики губернатора в Шадринске отремонтировали шесть объектов культурного наследия. Глава области регулярно дает соответствующие поручения муниципалитетам и поддерживает восстановление храмов.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Облик реконструированного Казенного винного склада по улице Урицкого в Кургане задаст стиль для жилой застройки территории. Об этом рассказал сенатор от Курганской области Сергей Муратов. Объект сносить нельзя, чтобы не нарушать закон. В регионе по инициативе губернатора области Вадима Шумкова реализуется масштабная программа по восстановлению исторических зданий. Склад, построенный в начале XX века, входит в целевой проект. «Вся территория застройки квартала по стилю будет коррелировать с этим зданием (Казенным винным складом — прим. URA.RU). Это будет уникальный квартал по индивидуальному проекту, который увековечит имена курганских промышленников и меценатов», — пояснил Сергей Муратов в интервью 45.RU. За реконструкцией исторических зданий региона Шумков следит лично. В конце 2023 года после критики губернатора в Шадринске отремонтировали шесть объектов культурного наследия. Глава области регулярно дает соответствующие поручения муниципалитетам и поддерживает восстановление храмов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...