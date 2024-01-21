Беларусь пропишет в военной доктрине принцип, схожий с НАТО

В военной доктрине Беларуси нападение на союзника считается нападением на нее

21 января 2024 в 22:20 Размер текста - 17 +

Нападение на союзное государство Беларуси будет считаться нападением на республику Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Белоруссия в соответствии с новой Военной доктриной будет рассматривать нападение на своих союзников как нападение на свою территорию. Об этом сообщил начальник информационно-аналитического управления Генерального штаба белорусских вооруженных сил Артем Буторин. В военной доктрине НАТО также прописано, что нападение на страну-союзник будет расцениваться как нападение на альянс. «В военной доктрине сохранится положение, которое предусматривает, что нападение на любое союзное нам государство будет считаться нападением на Республику Беларусь», — сказал Буторин в интервью телеканалу СТА. Он добавил, что в доктрине также будут прописаны принципы и взгляды страны на то, как Белоруссия будет вести себя в качестве союзника. Ранее на совещании с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко министр обороны страны Виктор Хренин рассказал, что обновленная Военная доктрина Белоруссии четко определяет источники военных угроз для страны, а также меры реагирования на них и взгляды на применение тактического ядерного оружия. Секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович сказал, что доктрина после обновления сохраняет оборонительный характер.

Белоруссия в соответствии с новой Военной доктриной будет рассматривать нападение на своих союзников как нападение на свою территорию. Об этом сообщил начальник информационно-аналитического управления Генерального штаба белорусских вооруженных сил Артем Буторин. В военной доктрине НАТО также прописано, что нападение на страну-союзник будет расцениваться как нападение на альянс. «В военной доктрине сохранится положение, которое предусматривает, что нападение на любое союзное нам государство будет считаться нападением на Республику Беларусь», — сказал Буторин в интервью телеканалу СТА. Он добавил, что в доктрине также будут прописаны принципы и взгляды страны на то, как Белоруссия будет вести себя в качестве союзника. Ранее на совещании с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко министр обороны страны Виктор Хренин рассказал, что обновленная Военная доктрина Белоруссии четко определяет источники военных угроз для страны, а также меры реагирования на них и взгляды на применение тактического ядерного оружия. Секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович сказал, что доктрина после обновления сохраняет оборонительный характер.