Беларусь пропишет в военной доктрине принцип, схожий с НАТО

В военной доктрине Беларуси нападение на союзника считается нападением на нее
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Нападение на союзное государство Беларуси будет считаться нападением на республику Фото:

Белоруссия в соответствии с новой Военной доктриной будет рассматривать нападение на своих союзников как нападение на свою территорию. Об этом сообщил начальник информационно-аналитического управления Генерального штаба белорусских вооруженных сил Артем Буторин. В военной доктрине НАТО также прописано, что нападение на страну-союзник будет расцениваться как нападение на альянс.

«В военной доктрине сохранится положение, которое предусматривает, что нападение на любое союзное нам государство будет считаться нападением на Республику Беларусь», — сказал Буторин в интервью телеканалу СТА. Он добавил, что в доктрине также будут прописаны принципы и взгляды страны на то, как Белоруссия будет вести себя в качестве союзника.

Ранее на совещании с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко министр обороны страны Виктор Хренин рассказал, что обновленная Военная доктрина Белоруссии четко определяет источники военных угроз для страны, а также меры реагирования на них и взгляды на применение тактического ядерного оружия. Секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович сказал, что доктрина после обновления сохраняет оборонительный характер.

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Белоруссия в соответствии с новой Военной доктриной будет рассматривать нападение на своих союзников как нападение на свою территорию. Об этом сообщил начальник информационно-аналитического управления Генерального штаба белорусских вооруженных сил Артем Буторин. В военной доктрине НАТО также прописано, что нападение на страну-союзник будет расцениваться как нападение на альянс. «В военной доктрине сохранится положение, которое предусматривает, что нападение на любое союзное нам государство будет считаться нападением на Республику Беларусь», — сказал Буторин в интервью телеканалу СТА. Он добавил, что в доктрине также будут прописаны принципы и взгляды страны на то, как Белоруссия будет вести себя в качестве союзника. Ранее на совещании с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко министр обороны страны Виктор Хренин рассказал, что обновленная Военная доктрина Белоруссии четко определяет источники военных угроз для страны, а также меры реагирования на них и взгляды на применение тактического ядерного оружия. Секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович сказал, что доктрина после обновления сохраняет оборонительный характер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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