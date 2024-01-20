ДТП обошлось без пострадавших
В Чкаловском районе Екатеринбурга водитель грузовика не заметил товарный поезд и врезался в него. Об этом рассказали в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
«В поселке Сысерть Чкаловского района города Екатеринбурга автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло на железнодорожном переезде. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не заметил товарный поезд и допустил с ним столкновение», — пишет telegram-канал «ГИБДД Екатеринбурга».
В результате ДТП пострадавших не оказалось. Силовики начали проверку по факту происшествия.
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