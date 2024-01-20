20 января 2024

В Екатеринбурге грузовик протаранил товарный поезд. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Егерь охотничьего хозяйства "Коклан" Ихтиандр Шарипов и дорога через камыши. Челябинская область, поезд, товарняк, железнодорожный переезд
ДТП обошлось без пострадавших Фото:

В Чкаловском районе Екатеринбурга водитель грузовика не заметил товарный поезд и врезался в него. Об этом рассказали в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

«В поселке Сысерть Чкаловского района города Екатеринбурга автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло на железнодорожном переезде. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не заметил товарный поезд и допустил с ним столкновение», — пишет telegram-канал «ГИБДД Екатеринбурга».

В результате ДТП пострадавших не оказалось. Силовики начали проверку по факту происшествия.

Фото:

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В Чкаловском районе Екатеринбурга водитель грузовика не заметил товарный поезд и врезался в него. Об этом рассказали в пресс-службе городской Госавтоинспекции. «В поселке Сысерть Чкаловского района города Екатеринбурга автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло на железнодорожном переезде. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не заметил товарный поезд и допустил с ним столкновение», — пишет telegram-канал «ГИБДД Екатеринбурга». В результате ДТП пострадавших не оказалось. Силовики начали проверку по факту происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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