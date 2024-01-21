Работники «Сургутнефтегаза» ждут выплаты дополнительной премии

22 января 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Работники «Сургутнефтегаза» ждут решение руководства о выплате 14-й зарплаты Фото: Артем Ковтун © URA.RU Сотрудники «Сургутнефтегаза» ждут в феврале получения дополнительной премии по итогам 2023 года, так называемой «14-й» зарплаты. Об этом URA.RU сообщили работники самого предприятия. «14-ую зарплату в феврале получат работники тех структурных подразделений компании, у которых в течение прошлого года не произошло никаких несчастных случаев или ЧП на производстве. Второе важное условие — внедрение управленческих решений, которые принесли экономический эффект или оптимизацию затрат», — сообщил один из инсайдеров. Другой собеседник из «Сургутнефтегаза» уточнил, что 14-я зарплата меньше, чем годовая премия. «Речь может идти примерно о 10 тысячах рублей или чуть больше на каждого сотрудника. В то время как годовая премия составляет одну полноценную зарплату», — рассказал источник. В пресс-службе «Сургутнефтегаза» отказались от комментариев на эту тему. Ранее URA.RU сообщало, что в декабре 2023 года сотрудникам «Сургутнефтегаза» была проиндексирована зарплата. Повышение составило семь процентов.

Сотрудники «Сургутнефтегаза» ждут в феврале получения дополнительной премии по итогам 2023 года, так называемой «14-й» зарплаты. Об этом URA.RU сообщили работники самого предприятия. «14-ую зарплату в феврале получат работники тех структурных подразделений компании, у которых в течение прошлого года не произошло никаких несчастных случаев или ЧП на производстве. Второе важное условие — внедрение управленческих решений, которые принесли экономический эффект или оптимизацию затрат», — сообщил один из инсайдеров. Другой собеседник из «Сургутнефтегаза» уточнил, что 14-я зарплата меньше, чем годовая премия. «Речь может идти примерно о 10 тысячах рублей или чуть больше на каждого сотрудника. В то время как годовая премия составляет одну полноценную зарплату», — рассказал источник. В пресс-службе «Сургутнефтегаза» отказались от комментариев на эту тему. Ранее URA.RU сообщало, что в декабре 2023 года сотрудникам «Сургутнефтегаза» была проиндексирована зарплата. Повышение составило семь процентов.