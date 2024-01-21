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Работники «Сургутнефтегаза» ждут выплаты дополнительной премии

© Служба новостей «URA.RU»
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Здания Сургута. Иллюстрации. Артем Ковтун , сургутнефтегаз
Работники «Сургутнефтегаза» ждут решение руководства о выплате 14-й зарплаты Фото:

Сотрудники «Сургутнефтегаза» ждут в феврале получения дополнительной премии по итогам 2023 года, так называемой «14-й» зарплаты. Об этом URA.RU сообщили работники самого предприятия.

«14-ую зарплату в феврале получат работники тех структурных подразделений компании, у которых в течение прошлого года не произошло никаких несчастных случаев или ЧП на производстве. Второе важное условие — внедрение управленческих решений, которые принесли экономический эффект или оптимизацию затрат», — сообщил один из инсайдеров.

Другой собеседник из «Сургутнефтегаза» уточнил, что 14-я зарплата меньше, чем годовая премия. «Речь может идти примерно о 10 тысячах рублей или чуть больше на каждого сотрудника. В то время как годовая премия составляет одну полноценную зарплату», — рассказал источник. В пресс-службе «Сургутнефтегаза» отказались от комментариев на эту тему.

Ранее URA.RU сообщало, что в декабре 2023 года сотрудникам «Сургутнефтегаза» была проиндексирована зарплата. Повышение составило семь процентов.

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Сотрудники «Сургутнефтегаза» ждут в феврале получения дополнительной премии по итогам 2023 года, так называемой «14-й» зарплаты. Об этом URA.RU сообщили работники самого предприятия. «14-ую зарплату в феврале получат работники тех структурных подразделений компании, у которых в течение прошлого года не произошло никаких несчастных случаев или ЧП на производстве. Второе важное условие — внедрение управленческих решений, которые принесли экономический эффект или оптимизацию затрат», — сообщил один из инсайдеров. Другой собеседник из «Сургутнефтегаза» уточнил, что 14-я зарплата меньше, чем годовая премия. «Речь может идти примерно о 10 тысячах рублей или чуть больше на каждого сотрудника. В то время как годовая премия составляет одну полноценную зарплату», — рассказал источник. В пресс-службе «Сургутнефтегаза» отказались от комментариев на эту тему. Ранее URA.RU сообщало, что в декабре 2023 года сотрудникам «Сургутнефтегаза» была проиндексирована зарплата. Повышение составило семь процентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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