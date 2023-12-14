Работникам «Сургутнефтегаза» повысили зарплату

Работникам «Сургутнефтегаза» проиндексировали зарплату. Об этом сообщил профсоюз компании в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».
«В соответствии с действующим коллективным договором, решение об индексации заработной платы на 7% с 1 декабря 2023 года подписали генеральный директор ПАО „Сургутнефтегаз“ Владимир Богданов и председатель ОППО ПАО „Сургутнефтегаз“ Нефтегазстройпрофсоюза России Михаил Чабарай. Планомерная работа по вопросам повышения реального содержания заработной платы работников ПАО „Сургутнефтегаз“ с учетом инфляционных показателей продолжалась со стороны профсоюзной организации в течение всего года путем проведения консультаций и переговоров с работодателем в рамках социального партнерства», — сообщил профсоюз.
Ранее URA.RU писало, что независимый профсоюз подал в суд из-за отсутствия индексации у работников «Сургутнефтегаза». Зарплату не повышали с 2022 года.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.