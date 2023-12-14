Общество Работникам «Сургутнефтегаза» повысили зарплату Сотрудникам «Сургутнефтегаза» подняли зарплату на 7% 15 декабря 2023 в 17:36 Размер текста - 17 + Нефтяникам подняли зарплату на 7% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Работникам «Сургутнефтегаза» проиндексировали зарплату. Об этом сообщил профсоюз компании в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». «В соответствии с действующим коллективным договором, решение об индексации заработной платы на 7% с 1 декабря 2023 года подписали генеральный директор ПАО „Сургутнефтегаз“ Владимир Богданов и председатель ОППО ПАО „Сургутнефтегаз“ Нефтегазстройпрофсоюза России Михаил Чабарай. Планомерная работа по вопросам повышения реального содержания заработной платы работников ПАО „Сургутнефтегаз“ с учетом инфляционных показателей продолжалась со стороны профсоюзной организации в течение всего года путем проведения консультаций и переговоров с работодателем в рамках социального партнерства», — сообщил профсоюз. Ранее URA.RU писало, что независимый профсоюз подал в суд из-за отсутствия индексации у работников «Сургутнефтегаза». Зарплату не повышали с 2022 года. Работникам «Сургутнефтегаза» проиндексировали зарплату. Об этом сообщил профсоюз компании в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». «В соответствии с действующим коллективным договором, решение об индексации заработной платы на 7% с 1 декабря 2023 года подписали генеральный директор ПАО „Сургутнефтегаз“ Владимир Богданов и председатель ОППО ПАО „Сургутнефтегаз“ Нефтегазстройпрофсоюза России Михаил Чабарай. Планомерная работа по вопросам повышения реального содержания заработной платы работников ПАО „Сургутнефтегаз“ с учетом инфляционных показателей продолжалась со стороны профсоюзной организации в течение всего года путем проведения консультаций и переговоров с работодателем в рамках социального партнерства», — сообщил профсоюз. Ранее URA.RU писало, что независимый профсоюз подал в суд из-за отсутствия индексации у работников «Сургутнефтегаза». Зарплату не повышали с 2022 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям