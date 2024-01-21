21 января 2024

Мэр Киева Кличко выступил против авторитаризма Зеленского

© Служба новостей «URA.RU»
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Виталий Кличко. stock, кличко виталий,  stock
Кличко указал на того, от кого «пахнет авторитаризмом» Фото:

Политика президента Украины Владимира Зеленского движется в неправильном направлении, становясь все более авторитарной. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«Движение, то, что мы видим сейчас, я не могу сказать, что это демократия. Это попахивает вертикалью и авторитаризмом», — сказал Кличко в интервью канадской The Globe and Mail. По его словам, при Зеленском в стране нет свободы слова.

Ранее Зеленский и Кличко устроили публичный скандал из-за бомбоубежищ на Украине. Тогда мэр Киева обвинил партию Зеленского «Слуга народа» в плохом использовании бюджета. Политолог Александр Дудчак считает, что Западу выгодны разногласия между политиками.

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Политика президента Украины Владимира Зеленского движется в неправильном направлении, становясь все более авторитарной. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко. «Движение, то, что мы видим сейчас, я не могу сказать, что это демократия. Это попахивает вертикалью и авторитаризмом», — сказал Кличко в интервью канадской The Globe and Mail. По его словам, при Зеленском в стране нет свободы слова. Ранее Зеленский и Кличко устроили публичный скандал из-за бомбоубежищ на Украине. Тогда мэр Киева обвинил партию Зеленского «Слуга народа» в плохом использовании бюджета. Политолог Александр Дудчак считает, что Западу выгодны разногласия между политиками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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