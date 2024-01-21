Мэр Киева Кличко выступил против авторитаризма Зеленского

21 января 2024 в 23:26 Размер текста - 17 +

Кличко указал на того, от кого «пахнет авторитаризмом» Фото: Официальный портал Киева Политика президента Украины Владимира Зеленского движется в неправильном направлении, становясь все более авторитарной. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко. «Движение, то, что мы видим сейчас, я не могу сказать, что это демократия. Это попахивает вертикалью и авторитаризмом», — сказал Кличко в интервью канадской The Globe and Mail. По его словам, при Зеленском в стране нет свободы слова. Ранее Зеленский и Кличко устроили публичный скандал из-за бомбоубежищ на Украине. Тогда мэр Киева обвинил партию Зеленского «Слуга народа» в плохом использовании бюджета. Политолог Александр Дудчак считает, что Западу выгодны разногласия между политиками.

Политика президента Украины Владимира Зеленского движется в неправильном направлении, становясь все более авторитарной. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко. «Движение, то, что мы видим сейчас, я не могу сказать, что это демократия. Это попахивает вертикалью и авторитаризмом», — сказал Кличко в интервью канадской The Globe and Mail. По его словам, при Зеленском в стране нет свободы слова. Ранее Зеленский и Кличко устроили публичный скандал из-за бомбоубежищ на Украине. Тогда мэр Киева обвинил партию Зеленского «Слуга народа» в плохом использовании бюджета. Политолог Александр Дудчак считает, что Западу выгодны разногласия между политиками.